Sinio si prepara ai mercatini di Natale della Pro Loco

Domenica 12 dalle ore 10 alle ore 18 la ProLoco proprorrà un mercatino in piazza con dolci, vini, frutta, verdura, oggettistica, quadri e pezzi di antiquariato.

Sarà presente anche un gruppo di genitori con una loro bancarella per raccogliere fondi per la scuola. Alle ore 15 nel teatro, in collaborazione con la biblioteca comunale, verranno presentati due libri: il giallo “Tartufi e Delitti” di Mauro Rivetti e il libro di cucina per bambini “Piatti in Favola” di Patrizia Siciliano.

Saranno presenti gli autori e per l’occasione la biblioteca sarà aperta.