Cheerleading, nuovi atleti per i team agonistici Titans: si allargano Happy, Youth e Six

Il giro di boa dei primi tre mesi della stagione sportiva ha decretato l'ufficiale innesto nei team agonistici di alcune atlete che nelle settimane precedenti avevano effettuato un periodo di prova.



E' la piacevole storia di Emma, Francesca, Linda e Matilde, che potranno vestire le divise Titans durante le competizioni del 2022.



Il team Happy Titans si infoltisce dunque grazie all'inserimento di Emma Ponchione, che dopo un iniziale approccio al cheerleading con il gruppo pre-agonistico Entry Titans passa nel primo team competitivo, il mini di lev. 1; un discorso analogo riguarda Francesca Bussolino e Linda Massano, nuovi innesti delle Youth Titans junior lev. 6, dopo un inizio di stagione con gli Starting Titans. Differente è la modalità con cui Matilde Ferrero, già atleta nei Titans Fusion, è entrata nei Titans Six, dopo essersi messa in luce durane i camp stagionali con i coaches di Cheer IQ.



Far parte di una squadra Titans e poter partecipare alle competizioni nazionali e internazionali con la divisa viola-bianco è il desiderio di tanti giovani atleti che si approcciano alla Palestra Titans. I piacevoli risultati di queste quattro ragazze dimostrano che il costante impegno e la determinazione possono permettere di raggiungere i propri obiettivi.