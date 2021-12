A Busca prende forma il progetto del nuovo polo scolastico: avviata la posa delle fondazioni

“Da ora vedremo via via alzarsi la sagoma del nuovo polo scolastico”: lo dice il sindaco, Marco Gallo, annunciando l’avvio della posa delle fondazioni.

Nel cantiere del nuovo polo scolastico in corso Giolitti, completati gli scavi, è infatti incominciato il getto del “magrone”, un calcestruzzo "magro", cioè con quantitativi ridotti di cemento, che si utilizza come sottofondazione per costituire un piano pulito per il posizionamento dei ferri di armatura. Questo lavoro dovrebbe essere completato al più tardi lunedì prossimo, 13 dicembre, mentre è anche arrivato nel cantiere il sollevatore “Manitou”. Per martedì è attesa la prima consegna dei ferri, 30 tonnellate, alla quale farà seguito una seconda. Ad inizio prossima settimana ci sarà anche il tracciamento delle platee dei vari blocchi e la fondazione per la gru a torre ed è prevista un’altra grande consegna di materiale per la cantierizzazione.



I lavori procederanno con il montaggio del ferro d'armatura ed andranno avanti ad oltranza, fermandosi soltanto nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.