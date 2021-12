Il futuro della provincia di Cuneo è green? Se ne parla in Camera di Commercio

“Sostenibilità come strategia competitiva: il futuro per la provincia di Cuneo è green?” è il titolo dell’incontro in programma giovedì 16 dicembre alle 14,30 presso la Camera di Commercio di Cuneo. L’evento è promosso dalla CCIAA cuneese con il contributo di Fondazione CRC, nell’ambito delle azioni del progetto Granda&co.

L’incontro sarà trasmesso in streaming sui canali social della CCIAA di Cuneo e di E.R.I.C.A. soc. coop.

Moderato dal giornalista Claudio Puppione, Direttore del magazine Made in Cuneo, e introdotto dal Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola, la questione sostenibilità verrà affrontata sotto diversi aspetti dai vari relatori che si alterneranno.



Stefania Crotta della Direzione Ambiente della Regione Piemonte farà un quadro generale sulla sostenibilità nella Provincia di Cuneo, mentre Valentina Ferrero della CCIAA cuneese illustrerà i risultati e l’impatto sul territorio del progetto Granda Green. A seguire si terrà una tavola rotonda con importati contributi da parte di Luigi Bosio, Presidente della Cooperativa ERICA, che parlerà di eventi sostenibili e di Ride Green, il progetto di sostenibilità legato al Giro d’Italia che da anni la cooperativa albese realizza in collaborazione con Rcs Sport. A seguire il Direttore dell’Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, Stefano Mosca, spiegherà perché il tema del green è diventato centrale per la Fiera del Tartufo.



La situazione idrica della Granda e la relativa gestione sarà invece il tema dell’intervento di Federico Borgna, Sindaco di Cuneo e Presidente di ATO Acque Cuneesi, mentre Piero Bertolusso del COABSER, parlerà di riduzione e prevenzione dei rifiuti, presentando una buona pratica come il Centro del Riuso di Bra. Altra iniziativa virtuosa sarà presentata infine dal Sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo, Presidente della prima comunità energetica d’Italia. Il divulgatore ambientale Roberto Cavallo curerà invece le conclusioni.



«Lo sviluppo sostenibile è oggi obiettivo comune di ogni paese e di ogni individuo, nessun territorio può ritenersi escluso né deve essere lasciato indietro-afferma il Presidente della Camera di commercio Mauro Gola-. Anche la nostra provincia è chiamata a fornire il suo contributo per affrontare le grandi sfide, assicurando il rispetto dell’equilibrio delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica».



Procede parallelamente, e si avvia alla conclusione, la serie di campagne informative relative ai temi della mobilità sostenibile, della riduzione dei rifiuti e del contrasto agli sprechi di cibo con una serie di punti informativi che si terranno nelle seguenti date e in diversi Comuni della nostra provincia Granda.



Ecco di seguito le date:



Venerdì 10 dicembre, Alba – Mercato di via San Pio V° angolo corso Europa, dalle 10 alle 13

Mercoledì 15 dicembre, Bra – Mercato piazza XX Settembre, dalle 10 alle 13

Giovedì 16 dicembre, Borgo San Dalmazzo – Mercato via Vittorio Veneto, dalle 10 alle 13

Venerdì 17 dicembre, Bra – Mercato piazza Carlo Alberto, dalle 10 alle 13

Martedì 21 dicembre, Mondovì – Mercato piazza Ellero, dalle 10 alle 13

Martedì 28 dicembre, Mondovì - Mercato piazza Ellero, dalle 10 alle 13