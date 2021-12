I cento anni di Pianfei in un libro scritto dall'ex sindaco del paese, Giovanni Salvagno

I cento anni di Pianfei in un libro dedicato al passato del paese per accompagnare le nuove generazioni: infatti i proventi saranno destinati alla realizzazione di una struttura aggregativa per i giovani del paese.

E' stato presentato in municipio, nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, il libro "Pianfei: 1861-1961", scritto da Giovanni Salvagno, ex sindaco del paese per circa vent'anni.

Un viaggio attraverso i cento anni dell'Unità d'Italia visti con gli occhi e le vicende pianfeiesi.

La presentazione ha registrato il tutto esaurito e per consentire a tutti i presenti di godere dell'evento, nel rispetto delle norme anti covid, è stata allestita una seconda sala con maxi schermo.

Il libro, realizzando in collaborazione con la Pro loco e la compagnia Scrussìa, è stato redatto seguendo un approfondito lavoro di ricerca attraverso la documentazione presente nell'archivio storico di Pianfei ed è stato stampato in circa 500 copie.

Fatti, storie, personaggi e curiosità, a scandire il ritmo del racconto la guerra, il fascismo, la politica locale, l'istruzione e la viabilità.

Il volume, che sta andando a ruba, è disponibile presso la biblioteca, tramite la proloco o nelle giornate di apertura del Presepe in Crusà.