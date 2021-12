A Roccaforte Mondovì alberi di Natale all'uncinetto con circa 16 km di lana per la casa di riposo [FOTO]

"È assolutamente fantastico pensare che in un periodo come quello che siamo costretti a vivere, così pesantemente marcato da questa pandemia che fatica a lasciarci tornare alla normalità, in momenti nei quali i nostri animi sono spesso appesantiti da ciò che ci circonda, ci siano persone che abbiano il desiderio di dedicare un po’ di loro nel tentativo di allietare il prossimo. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile il concretizzarsi di questa giornata, ossia chi ha creato, verniciato, assemblato, trasportato la struttura e a chi ci ha offerto un gradevole ristoro durante l’inaugurazione" - conclude Carla Cervella - "Grazie al direttore della struttura Daniele Elladi e al presidente Don Federico Suria, a CFM per i tondini di ferro, a Jolly Carrozzeria per la verniciatura, a Carpenteria Meccanica G.S per la lavorazione del ferro, al vice sindaco Alberto Bruno per la costruzione delle strutture, a GiorgioMare per le crostate gustate durante l'inaugurazione, a Renato Vinai per l'aiuto ad assemblare e per la fornitura luci mancanti e varie di articoli elettrici e al Pastificio Michelis per le paste per il pranzo di natale degli ospiti. Stiamo già pensando a nuove idee per il prossimo anno".