Sanità, Speranza taglia 11 case di comunità in Piemonte. Paolo Bongioanni (FdI): “Decisione molto grave per il territorio”

Dopo essere rimasta nell’aria per alcuni giorni, la notizia ha assunto i crismi dell’ufficialità: in Piemonte le case di comunità che saranno finanziate con la liquidità derivante dal Pnrr saranno 82 e non 93, come originariamente previsto.

“Undici strutture in meno, dunque - ha commentato con amarezza Paolo Bongioanni, presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia -: l’ennesimo taglio alla sanità che penalizza la nostra regione, tra l’altro proprio dopo che nelle varie sedi istituzionali, come maggioranza, abbiamo evidenziato la necessità obbligata di investire sulla medicina di territorio, che diventa fondamentale per un servizio preciso e puntuale ai cittadini, alla luce anche della situazione epidemica che non è conclusa, né superata”.

Di fatto, pare non esservi modo di arginare la sfoltita che i vertici amministrativi della nostra nazione hanno inteso effettuare in questo settore, peraltro preannunciata nella proposta di ripartizione programmatica del Ministero della Salute diffusa a ottobre, in cui si leggeva: “In sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno”.

A tal proposito, Paolo Bongioanni, presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Piemonte, ha inteso far udire la propria voce e diffondere il proprio pensiero contrariato circa lo scenario concretizzatosi in queste ore. In particolare, ha asserito: “Il taglio decretato dal ministro Roberto Speranza in riferimento alle case di comunità, che a livello regionale saranno undici in meno rispetto a quanto inizialmente preventivato, costituisce non soltanto un grave e innegabile danno, ma denuncia anche la scarsa attenzione da parte del Governo nei confronti della nostra terra e soprattutto della provincia di Cuneo. Stiamo del resto parlando, in questo caso, di un’autentica subregione, sulla cui superficie strutture intermedie di tale natura in ambito sanitario sono a dir poco fondamentali. Una mancanza di considerazione che si riflette anche negli appelli e nelle richieste fin qui inascoltati e inerenti ai problemi legati al gelo che ha distrutto le produzioni frutticole nella scorsa primavera e alle criticità permanenti connesse alla viabilità: basti pensare che ad un anno e due mesi dalla tempesta Alex ancora nulla è stato fatto per quanto concerne il ripristino dei collegamenti del sud Piemonte con la Francia, con la Riviera di Ponente e con il Monegasco”.

Infine, in relazione al nuovo piano dell’edilizia sanitaria e socio-sanitaria, la nota lieta è costituita “dai fondi INAIL, che permetteranno una serie di interventi importanti per una cifra di 1,28 miliardi di euro, 500 milioni dei quali saranno destinati alla Granda per Cuneo e il triangolo Fossano-Savigliano-Saluzzo”.