La Procura gli contestava l’omicidio stradale, ma non era lui alla guida: assolto

Si è concluso nei giorni scorsi al tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di un uomo, I.K. originario della Costa d’Avorio, classe 1995, imputato di omicidio stradale.

Si sosteneva che il 26enne fosse in effetti alla guida della Fiat Panda, che stava trasportando due passeggeri, una delle quali perse la vita. L’incidente nel 2019 all’uscita di Mondovì nei pressi della rotonda che conduce a Sant’Anna Avagnina, sulla strada provinciale 564.

Secondo la ricostruzione fornita in aula da alcuni testimoni oculari, l’auto aveva iniziato a sbandare per poi scendere in una scarpata e infine schiantarsi contro il cancello di un’abitazione. L’impatto costó la vita al passeggero seduto sul sedile posteriore. Dall’istruttoria, come confermato da alcuni testimoni, è emerso che il 26enne non fosse alla guida dell’auto. Per questo motivo il p.m. ha chiesto il proscioglimento dell’imputato.

Il giudice ha assolto I.K. con formula piena.