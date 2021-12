Luca Crosetto confermato vicepresidente dell’organizzazione europea dell’artigianato e della piccola e media impresa

Luca Crosetto – da poco confermato presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo – è stato votato per acclamazione quale vicepresidente europeo di SMEunited, l’organizzazione europea dell’artigianato e delle Pmi, di cui Confartigianato è membro fondatore).



Affiancherà il nuovo presidente Petri Salminen, finlandese, che dal 2004 gestisce la sua azienda a conduzione familiare ed è presidente della FFE, la più grande organizzazione imprenditoriale della Finlandia.



Crosetto, delegato di Confartigianato all’Europa e già vicepresidente di SMEUnited con delega alle Politiche d’Impresa, ha sottolineato con forza l’importanza e il ruolo strategico che l’organizzazione gioca in tutte le politiche europee che impattano sull’artigianato e le Pmi.



«In tal senso – ha commentato Crosetto – è fondamentale continuare il lavoro avviato in questi anni e rafforzare sempre di più la struttura di SMEUnited. Le Pmi sono cruciali per l’attuazione del Green Deal e della trasformazione digitale in Europa, ma hanno bisogno di strutture di sostegno appropriate, regole eque e trasparenti per l’accesso ai dati e una migliore formazione digitale per lavoratori e imprenditori».



«I prossimi mesi – ha concluso il confermato presidente di Confartigianato Cuneo – rappresenteranno un momento strategico per quanto riguarda la definizione di molti dossier. Tante le tematiche di caratura comunitaria che risulteranno importanti per le imprese nostrane: dalla finanza sostenibile agli aiuti di Stato, dalla rendicontazione della sostenibilità aziendale ai ritardi di pagamento, dalle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli al salario minimo e alla trasparenza salariale».