Dal ponte Morandi di Genova a Moretta, la gru che solleverà la nuova torre del latte di Inalpi [FOTO E VIDEO]

E' arrivata da Genova a Moretta la gru che da oggi, venerdì 10 dicembre, ha cominciato le operazioni di movimentazione per collocare le prime parti della nuova torre del latte di Inalpi, investimento chiave del piano industriale 2021-2025 della società morettese.

Lo stesso modello di gru della società Vernazza, proveniente dal capoluogo ligure, era stata impiegata nel cantiere per la costruzione del nuovo Ponte Morandi, crollato nel 2018 e inaugurato meno di due anni dopo nel 2020.

Un mezzo importante per un momento importante: la posa di una delle prime parti della seconda torre di polverizzazione del latte, progettata da Tetrapak, vero unicum in Italia, che potrebbe entrare a pieno regime a partire dal terzo trimestre del prossimo anno.

Nel video le interviste ai protagonisti intervenuti in questo importante momento simbolico organizzato da Inalpi nella giornata di oggi.

L'operazione da 90 milioni di euro complessivi che vede Inalpi protagonista e sostenuta grazie alle risorse di Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Banco BPM (BPM) e con garanzia SACE era stata presentata nei giorni scorsi presso la Società Agricola Fusta di Fossano.

L’operazione si tradurrà infatti nel raddoppio della raccolta della materia prima con la seconda torre capace di produrre 3.900 chili di latte in polvere l'ora e che porterà a una crescita del numero di soggetti aderenti alla filiera: la metà del latte piemontese passerà da Inalpi.



Come spiegato nell'incontro fossanese si intende arrivare a un "modello di recupero e riutilizzo delle fonti energetiche ed idriche che costituirà una spinta propulsiva nel percorso verso una sempre maggiore sostenibilità, intrapresa dall’azienda piemontese, anche attraverso la condivisione degli obiettivi previsti dall’agenda 2030 dell’Onu."



Inalpi, nata nel 1966, è oggi il primo player del mercato del latte. Riveste, inoltre, un ruolo di rilevanza nazionale, anche per la realizzazione della filiera corta e certificata del latte Inalpi, attuata mediante le sinergie sviluppate negli anni con la Cooperativa Compral Latte, con il Gruppo Ferrero, principale cliente di Inalpi e con il supporto di Coldiretti. Grazie a questo network locale, il gruppo conserva anche una forte identità regionale.