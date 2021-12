Le località da scoprire con la primavera 2022

Organizzare le vacanze con largo anticipo ti permette di pianificare tutte le mete di destinazione che potrai raggiungere e, peraltro, ti farà risparmiare del denaro che potrai investire in altro.



Le mete suggerite per la primavera 2022

Se anche tu desideri che le temperature più miti ritornano a percepirsi, ti possiamo capire. L’inverno, però, è appena iniziato e di conseguenza non possiamo far altro che attendere speranzosi che la primavera sopraggiunga. Nell’attesa, però, potrai già iniziare a pensare alle tue prossime ferie primaverili, scegliendo già le migliori vacanze nei villaggi turistici per la primavera 2022. Trattandosi di un periodo in cui le temperature sono abbastanza miti, potrai selezionare delle località del sud Italia per garantirti non solo il bel tempo, bensì anche il giusto tempore per una bella passeggiata in riva al mare. A tal proposito, perché non prendere in considerazione regioni come la Puglia, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia? Queste splendide località ti permetteranno di organizzare una piccola fuga romantica con la tua metà, ma anche un break insieme a tutta la famiglia per raggiungere durante il fine settimana il mare. Di tanto in tanto, infatti, una piccola pausa dalla monotonia di tutti i giorni può aiutarti a ricaricarti per affrontare al meglio i giorni successivi, in vista dell’arrivo vero e proprio del caldo estivo.

Scopri la Puglia durante la primavera

Iniziamo parlando per l’appunto della Puglia, regione che si caratterizza per meravigliosi luoghi situati sia lungo la costa che nell’entroterra. In base alle location in cui prenoterai la tua camera o la tua casa, potrai visitare tante città d’arte, ma anche spiagge dalla vista mozzafiato. Se sei un appassionato di città d’arte, non potrai certamente fare a meno di visitare Lecce: questa città è considerata la Firenze del sud per la sua ricchezza in fatto di elementi che risalgono addirittura all’epoca barocca. Tra i simboli di Lecce ti suggeriamo di andare a vedere piazza Sant’Oronzo, dove troverai una colonna risalente alla fine del ‘600. Se soggiornerai nei pressi di Lecce, inoltre, non potrai fare a meno di visitare anche piazza del Duomo, la basilica di Santa Croce e la chiesa di San Francesco della Scarpa. Se ti sposterai ad Alberobello, invece, potrai ammirare gli spettacolari trulli pugliesi: questa costruzione utilizzata un tempo dai pastori e contadini come ricovero temporaneo. Spostandoti verso il mare, invece, potrai divertirti a trascorrere splendidi momenti con la famiglia o gli amici a Polignano a Mare, Vieste, Manfredonia, Molfetta, Otranto, Santa Cesarea Terme e molti altri posti che si affacciano direttamente sulla spiaggia.

Viaggia in Sardegna con l’arrivo del bel tempo

Un’isola davvero meravigliosa da visitare nel periodo il cui il turismo non è folle è sicuramente la Sardegna: se ti piace viaggiare quando la maggior parte delle persone è a casa, la primavera sarà il momento migliori per scoprire la Sardegna. Anche in questo caso ci sono tante località di mare e belle città da vedere durante la tua permanenza sull’isola. Da nord a sud, la Sardegna è un piccolo gioiello da scrutare in ogni angolo: pensa che arrivano addirittura da tutto il mondo per poter trascorrere un momento di relax e divertimento in questa regione italiana. Ad ogni modo, se vuoi vedere le spiagge più belle dell’isola, non farti sfuggire Cala Mariolu in provincia di Nuoro, Cala Spinosa a Santa Teresa di Gallura (provincia di Sassari), ma anche Cala Coticcio sempre nella splendida Maddalena e la Pelosa a Stintino. Passando alle città da visitare citiamo Cagliari, Carloforte, Orgosolo, Alghero, Castelsardo, Bosa e Olbia. Ora che conosci diverse località potrai iniziare a dare un’occhiata ai posti più belli dove organizzare le tue ferie primaverili!