Bra, doppio appuntamento con la Novena di Natale, online e in presenza

“Regem venturum Dominum, venite adoremus (Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire)”. Con questo spirito, tradotto in canto, Bra ed i braidesi si proiettano direttamente nell’atmosfera delle feste natalizie.



Don Giorgio Garrone ricorda l’appuntamento con la Novena di Natale in programma da giovedì 16 a mercoledì 22 dicembre, online sul canale YouTube delle parrocchie UP50. Il 23 dicembre, alle ore 18, presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, sarà possibile vivere insieme in presenza la conclusione della Novena e la celebrazione penitenziale.



Da segnare in calendario anche la Novena di preparazione al Natale per giovani ed adulti, che si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Battista, alle ore 21, nei giorni 16, 17, 20, 21, 22 e 23 dicembre. In data 23 dicembre, la Novena nella chiesa di San Giovanni si concluderà con la celebrazione penitenziale.



Una devozione molto bella e forte, che attende solo di essere vissuta da piccoli e grandi. Che il Natale è dietro l’angolo.