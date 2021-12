IllumiNatale: in piazza Galimberti i preparativi per il grande spettacolo "Les Maudits sonnants"

Continuano gli appuntamenti di IllumiNatale.

Tante le cose previste in città nella giornata di domani 11 dicembre:

MERCATINI DI NATALE “NATALE IN CORSO GIOLITTI” 8.00-19.30 | Corso Giolitti Mercatini di artigianato, antiquariato e idee regalo; animazione con zampognari e Babbo Natale - A cura dell’associazione “L’Isola che c’è” e i commercianti di Corso Giolitti ​

TEST DRIVE AUTO ELETTRICHE 10.00-18.00 | Piazza Europa Test drive in zona colonnine Duferco Farmacia Comunale - A cura di Duferco Energia, in collaborazione con i concessionari ​

RACCOLTA FONDI PER LA PEDIATRIA 10.00-19.00 | Largo Audiffredi Si potranno acquistare panettoni per sostenere le attività a favore della pediatria dell’Ospedale S. Croce - A cura di AVO Cuneo ODV per la Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus ​ GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE 14.00-18.00 | Via Roma Giro in carrozza in compagnia di Babbo Natale per grandi e piccoli ​

I LABORATORI IN SERRA 14.30-18.00 | Casa del Fiume – Orto didattico Laboratorio per famiglie con bimbi di 6-11 anni, ritrovo presso Infopoint (P.le W. Cavallera 13, in caso di pioggia alla Casa del Fiume) - A cura di Parco Fluviale Gesso e Stura Informazioni e prenotazioni: 0171 444501 - eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it ​

ANTICHI MESTIERI 14.30-19.30 | Piazza Europa Rievocazione dei mestieri di un tempo ​ LABORATORIO “LE LUCI DELLA FESTA” ore 15.00 e 16.30 | Museo Diocesano San Sebastiano | 7,00 € Laboratorio per bambini (5-12 anni) per imparare a realizzare un decoro luminoso con nastri e brillantini, candele e luci senza dimenticare il vero festeggiato Gesù Bambino - A cura di Museo Diocesano Cuneo (www.museodiocesanocuneo.it) Informazioni e prenotazioni: 353 4261755 - museo@operediocesicuneo.it, costo comprendente laboratorio+merenda (riduzioni con coupon La Guida o Fidelity card)

LABORATORIO “LA RENNA RUDOLPH E LE SUE COMPAGNE DI VIAGGIO” dalle ore 15.30 | Museo Civico | 5,00 € Laboratorio creativo per bambini (8-11 anni), con realizzazione dell’intera “squadra di pilotaggio” della slitta di Babbo Natale e con l’utilizzo di colorati e divertenti materiali di riciclo - A cura di Museo Civico Cuneo Prenotazione obbligatoria: 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it ​ SPETTACOLI LUMINOSI ITINERANTI 17.00-18.30 | Via Roma, Corso Nizza, Corso Giolitti Spettacoli itineranti “World of Wonders – Moonlight” con la compagnia “Teatro per Caso” - A cura di Mirabilia

VISITA GUIDATA “FAI DUE PASSI SOTTO L’ALBERO” ore 17.00 | Piazza Europa Visita guidata raccontata tra le luci di Natale - A cura di FAI Delegazione di Cuneo. Informazioni e iscrizioni: 351 75556443 - cuneo@delegazione.fondoambiente.it

VISITE GUIDATE ore 17.00 | Piazza Foro Boario – ATL del Cuneese | 11,00 € Visite guidate con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città, conoscere gli angoli più caratteristici, ma anche aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i mercati, le golosità… - A cura di Conitours (www.cuneoalps.it) Informazioni e prenotazioni: 0171 698749 - 0171 696206 - info@cuneoalps.it

GRANDE EVENTO: “LES MAUDITS SONNANTS”, SPETTACOLO MUSICALE ACROBATICO SOSPESO CON LA COMPAGNIA FRANCESE “TRANSE EXPRESS” ore 21.00 | Piazza Galimberti Sarà riproposto il grandioso spettacolo presentato all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Sidney del 2000 e di Matera Capitale europea della Cultura del 2019, in cui un gigantesco fiore meccanico si alza a 50 metri di altezza per poi aprirsi e trasformarsi in un enorme carillon aereo con 8 musicisti appesi e attori acrobati in aria e a terra - A cura di Mirabilia