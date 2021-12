Imbiancata l’esposizione di moto proposta a Dronero

La tradizionale esposizione di moto di ogni genere ed età allestita nel giorno dell’Immacolata dall’Associazione Motociclistica I Balòss di Dronero, in collaborazione con la locale Amministrazione Pubblica, è stata ostacolata dalla neve che, seppur prevista, ha sorpreso tutti.

Dopo averla scampata in tutti gli anni in cui è stata proposta l’esposizione statica delle moto, che occupava normalmente la piazza adiacente al Teatro Civico, guastata a volte da qualche goccia di pioggia o da tempo nuvoloso e freddo, ma anche giornate quasi primaverili, quest’anno è arrivata la neve, costringendo gli scarsi espositori a rifugiarsi sotto il porticato.

Nonostante le avverse condizioni meteo, una dozzina di espositori hanno portato le loro moto, che spaziavano dalle più vecchie, come una Douglas, una Harley Davidson Staier ed una Moto Parola, a quelle da motocross, come Husqvarna, CZ e Suzuki, passando a quelle da velocità, come la Morbidelli 125 GP, la Honda 250 GP ed a quelle stradali, come una Honda 400 Rothmans ed altre ancora, ammirate dai visitatori giunti soprattutto nel pomeriggio per i contemporanei Mercatini di Natale.

All’ora di pranzo espositori ed amici si sono ritrovati presso il ristorante Cavallo Bianco per il pranzo, al quale erano presenti una trentina di appassionati, che si sono poi riversati nuovamente sotto l’ala, per concludere la giornata tra chiacchiere ed aneddoti.