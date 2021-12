Partito Democratico: il Circolo di Alba al rinnovo

Sabato 11 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18 presso la Sala Riolfo (via Vittorio Emanuele II, 19), il Circolo del Partito Democratico di Alba terrà il congresso per eleggere il segretario provinciale, insieme all’assemblea e il coordinatore di Circolo con il direttivo locale.



I congressi nella Granda sono iniziati il 22 novembre e per succedere all’uscente segretario provinciale Flavio Manavella è stata presentata una candidatura unitaria, quella di Mauro Calderoni, il 48enne sindaco di Saluzzo.



Per il congresso albese, invece, sono ancora aperti i tempi per la presentazione delle candidature per succedere all’attuale segretario, William Revello, insieme alla segreteria formata da Luca Guastini, Sara Pennella e Marzia Saglietti.



“Il rinnovo delle cariche è un momento importante per un partito democratico come il nostro – afferma William Revello –, perché è sulla partecipazione che si fonda il Pd. Impegnarsi attivamente in un partito è una forma alta di volontariato, oggi spesso confusa dentro la visione populistica che riassume negativamente tutto negli stereotipi della casta. E’ invece un prendersi cura della propria città come anche di tematiche importanti come l’ambiente e l’ecologia, la transizione digitale, la problematica della disuguaglianza crescente e agire per cambiare, per apportare un contributo concreto all’identificazione di soluzioni condivise e al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile”.



Sabato 11 dicembre sarà possibile ascoltare a inizio congresso l’illustrazione delle linee politiche programmatiche sia da Mauro Calderoni direttamente, sia dal candidato\i o candidata\e locali.

La cittadinanza è inviata a partecipare.



Informazioni e regolamento congressuale sono reperibili su pdalba.it.