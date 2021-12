Volley A1F. Domenica al palasport c'è Bergamo. La centrale di Cuneo Sara Caruso: "La nostra gioventù contro la loro esperienza" (VIDEO)

È la giovane 19enne della Bosca San Bernardo Cuneo Sara Caruso, centrale, a presentare la sfida che si giocherà al palasport di San Rocco Castagnaretta domenica pomeriggio (ore 19.30, diretta tv Sky Sport Arena) tra le ragazze di coach Andrea Pistola ed il Volley Bergamo.

Alla sua prima stagione in A1, la siciliana di Niscemi si sta ambientando molto bene a Cuneo: "Fa freddissimo, non ero abituata, ma mi piace tanto. Sia l'atmosfera che si vive in palestra, sia fuori: siamo un gruppo unito e coeso. In campo, siamo tutt'uno: non sei o sette giocatrici, ma una giocatrice che lotta per la vittoria di tutte".

Sara, simpatica dentro e fuori dal campo, sta ritagliandosi sempre maggior spazio sul rettangolo da gioco: "A Cremona c'è stato il mio esordio ufficiale in A1, sono molto contenta di ciò che ho fatto. Se mi si presenterà un'altra possibilità non me la farò scappare e darò il meglio".

Circa le prossime avversarie di Bergamo: "Bisognerà scendere in campo concentrate, perché Bergamo è una squadra che difende tanto e ha parecchia esperienza. Tante giocatrici, come Di Iulio e Lanier, hanno alle spalle anni d'esperienza, dunque bisogna studiarle bene. Dovremo sfruttare la nostra spregiudicatezza per cercare di "stancarle"".

L'intervista integrale a Sara Caruso nel video a seguire.