Volley A2/F: Questa sera 10^ puntata di “TimeOut”! Ospiti Maria Luisa Cumino, Rossana Giacalone, Alessandro Beltrami e Maurizio Venco

“TimeOut” giunge alla sua 10^ puntata. Anche questa sera, con inizio alle ore 21, si farà il punto sul Campionato di volley Femminile di Serie A2, che domenica scorsa ha chiuso il girone di andata. Titolo della puntata “E’ tempo di Coppa Italia”, visto che nel prossimo week-end il Campionato si fermerà per dare spazio agli ottavi di finale del Trofeo iridato.

Ospite in studio l’esperta palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì Maria Luisa Cumino. Tre i collegamenti esterni, il primo dei quali con la dirigente della Sigel Marsala Rossana Giacalone, con la quale si analizzerà la delicata situazione in casa Sigel dopo le dimissioni a sorpresa dell’allenatore Davide Delmati.

Collegamento in diretta con il tecnico della Millenium Brescia Alessandro Beltrami e con l’allenatore della Green Warriors Sassuolo Maurizio Venco. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte nel corso della settimana con Matteo “Bibo” Solforati (Lpm), Veronica Bisconti (Lpm), Federica Biganzoli (Fut. Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo) e Silvia Bussoli (Eur. Pinerolo).

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (Per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).