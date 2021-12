Doppio supergigante femminile a St. Moritz, azzurre all’attacco

Una leggera nevicata e la scarsa visibilità hanno reso la sciata in pista della vigilia del doppio supergigante femminile di Sainkt Moritz una pura formalità, tutte le atlete hanno preferito limitarsi ad un veloce sopralluogo, molte di loro non hanno nemmeno effettuato i due giri consentiti dal regolamento.

Saranno nove le azzurre al via della gara di sabato 11 dicembre (ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport): si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Elena Crtoni, Roberta Melesi e Karoline Pichler.



Le previsioni parlano di condizioni di condizioni simili a quelle odierne per la giornata di sabato, con un miglioramento per il secondo supergigante di domenica.



Le impressioni di Marta Bassino: “Sono rientrata in Italia dopo il gigante di Killington e mi sono allenata a Limone Piemonte sulle pista di casa, qui a St. Moritz la sciata in pista è stata inutile viste che le condizioni del tempo. Io mi sento bene, ci sono due belle occasioni per ripartire con il supergigante che quest’anno non ho ancora affrontato in gara. La pista è bella, con una parte iniziale che presenta degli avvallamenti dove è difficile vedere le porte successive, occorre memorizzare bene tutti i passaggi e sciare con le spinte giuste”.