Volley, serie A1 femminile: la Bosca S.Bernardo in cerca di punti preziosi contro Bergamo

Domenica 12 la Bosca S.Bernardo Cuneo riceve Volley Bergamo 1991 in diretta televisiva su Sky Sport Arena alle ore 19:30 (biglietti disponibili su www.liveticket.it) nella prima di due sfide casalinghe consecutive che saranno decisive per determinare la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Le gatte, attualmente distanti un solo punto dall’ultima posizione utile, possono e devono sfruttare il fattore campo per fare bottino pieno contro due avversarie alla propria portata e presentarsi senza rimpianti alla sfida esterna contro l’Unet e-work Busto Arsizio di domenica 26 dicembre.

Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra con tanta voglia di riscatto dopo le quattro sconfitte di fila, di cui tre interne, e con la coperta corta in attacco a causa dell’addio di Enright, ufficializzato giovedì 9. A sostenere le gatte sugli spalti del Palazzo dello Sport di Cuneo ci saranno anche atleti, accompagnatori e volontari dell’ASD Amico Sport.



Continua in sede (via Bassiginano 14) dal lunedì al venerdì negli orari 9:30-12 e 16-18:30 e online su www.liveticket.it la prevendita per la sfida con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia (sabato 18, ore 20:30, diretta Rai Sport). È stata ufficializzata la quarta diretta Sky dell’anno: a raccontare il match di Santo Stefano a Busto Arsizio (ore 18:15) saranno ancora le telecamere dell’emittente di Rogoredo.



Il successo da tre punti su Casalmaggiore, oltre alla risalita fino al nono posto in classifica con undici punti, ha permesso alla Bosca S.Bernardo Cuneo di approcciare le ultime tre partite del girone di andata con fiducia e nuove consapevolezze. Al PalaRadi sono arrivati importanti passi in avanti dal punto di vista della continuità e del cinismo, che dovranno essere confermati e consolidati nelle partite casalinghe con Volley Bergamo 1991 e Bartoccini-Fortinfissi Perugia, entrambe in diretta tv. Due gare che rappresenteranno un esame di maturità per le gatte, chiamate a cercare di fare bottino pieno per garantirsi la qualificazione alla Coppa Italia. L’occasione è ghiotta, ma il compito delle cuneesi non è da sottovalutare, perché al Palazzo dello Sport di Cuneo si troveranno di fronte due formazioni che, seppure in difficoltà, hanno un disperato bisogno di punti. Per le biancorosse, che finora davanti al pubblico amico hanno trovato solo una vittoria, quella con Vallefoglia del 31 ottobre, due tappe importanti del lento ma costante processo di crescita che dovrebbe portare al picco di prestazioni nel girone di ritorno.



Elisa Zanette: «Vogliamo consolidare il lavoro fatto nelle ultime settimane: l’obiettivo è dare continuità e ripetere quanto di buono messo in campo a Casalmaggiore. Non sarà semplice, perché Bergamo è una squadra con grande equilibrio in attacco e un’attaccante di punta come Lanier a cui dovremo prestare molta attenzione. Continueremo a lavorare a testa bassa per arrivare pronte a domenica sera e imporre il nostro gioco davanti al nostro pubblico».