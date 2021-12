Ceresole evita la desertificazione commerciale con fondi comunali

Saranno due le attività che alla fine dell'anno abbasseranno definitivamente le serrande in via Martiri a Ceresole d'Alba: il bar Centro e il ristorante La Campana. Il bar è gestito da una quarantina di anni dalla coppia Maurizio Bombarda e Manuela Pautassi; il ristorante da diciotto anni da Ornella e Domenico.



Nella stessa strada c'è un'altra realtà (la tabaccheria Mosso) gestita dalla signora Maddalena ormai prossima alla pensione, che sta pensando alla cessione.



Due attività che chiudono ed una terza che sta cercando un subentro è un bilancio alto per un comune di 2mila abitanti in questo momento ancora instabile sotto profilo economico.



Ed ecco che per evitare la desertificazione commerciale interviene il Municipio nella sua amministrazione comunale con un bando di 24 mila euro totali (8000 euro ciascuno) per sostenere tre nuovi progetti commerciali. Sarà necessario il mantenimento per quattro anni dell'attività in paese, pena la restituzione dei fondi.



I candidati potranno presentare le richieste di contributo in prima sessione entro il 31 marzo 2022; in seconda entro il 31 ottobre. Saranno privilegiate le attività: bar, ristoranti, pub e trattorie.

"Questo bando sta aumentando l'interesse sia dal territorio che dai paesi confinanti - commenta il sindaco Franco Olocco - speriamo si concretizzi con subentri alle attività esistenti o con l'apertura di nuovi esercizi. Anche perché in questi anni, il comune ha lavorato molto sui temi dell'accoglienza e della promozione del territorio. Avere un tessuto commerciale attrattivo è la diretta conseguenza: favorisce la vitalità del territorio".