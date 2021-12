Dagli Usa la testimonianza del sopravvissuto all'incidente aereo del '43 ad Andonno

La lettera inviata dal figlio del tenente Ralph W. Potter al sindaco di Roaschia Bruno Viale

Egregio Sindaco di Roaschia,

My name is Ronald G. Potter writing to you from the U.S.A on behalf of my dear friend, Sergio Costagli.

Mi chiamo Ronald G. Potter e ti scrivo dagli Stati Uniti a nome del mio caro amico Sergio Costagli.

I am the oldest son of Lt. Ralph W. Potter, the Navigator, and one of six survivors from a crew of ten aboard the B-24 "Yankee Doodle Dandy" which was shot down near Cuneo on my father's 23rd birthday, November 11, 1943.

Sono il figlio maggiore del tenente Ralph W. Potter, il Navigatore, e uno dei sei sopravvissuti di un equipaggio di dieci persone a bordo del B-24 "Yankee Doodle Dandy" che è stato abbattuto vicino a Cuneo il giorno del 23esimo compleanno di mio padre, l'11 novembre , 1943.

"It is my great honor, and that of my two younger brothers as well, to thank you and your fellow countryman for the opportunity to share our humble gratitude for the fine generation of Italian Partisan fighters who saved my father's life in World War II.

È mio grande onore, e anche quello dei miei due fratelli minori, ringraziare te e il tuo connazionale per l'opportunità di condividere la nostra umile gratitudine per la bella generazione di combattenti partigiani italiani che hanno salvato la vita di mio padre nella seconda guerra mondiale.

Without the kindness, skill and fearless dedication of these wonderful men and women, who risked their lives to save American flyers shot down in enemy territory, I would not be here today.

Senza la gentilezza, l'abilità e la dedizione, senza paura, di questi uomini e donne meravigliosi, che hanno rischiato la vita per salvare gli aviatori americani abbattuti in territorio nemico, io non sarei qui oggi.

All of us alive today owe a very large debt of gratitude to all of our forefathers who risked everything and gave their lives to save Italy from the Fascists and Dictators who threatened to destroy freedom loving people in Europe, America and throughout the world.

Tutti noi vivi oggi abbiamo un grandissimo debito di gratitudine verso tutti i nostri antenati che hanno rischiato tutto e hanno dato la vita per salvare l'Italia dai Fascisti e dai Dittatori che hanno minacciato di distruggere le persone amanti della libertà in Europa, America e in tutto il mondo.

Thank you for your wonderful tribute on December 18th.

Grazie per il tuo meraviglioso tributo il 18 dicembre.

I cannot be there in person. But, my spirit will.

Non posso essere presente di persona. Ma il mio spirito lo farà.

Sincerely,

Ronald, Gary and Steven Potter

USA

La risposta del sindaco Viale

"Egregio Sig. Potter.

Sono molto onorato per le sue gentili parole rivolte ai cittadini roaschiesi.

Mi creda, sono orgoglioso di appartenere e di rappresentare attualmente, in qualità di sindaco, una terra e un popolo caratterizzato per la sua grandissima umanità.

Umanità che si esprime ancora oggi e si è espressa soprattutto in passato. Infatti, tutti noi sappiamo quanto sia stato fatto e, soprattutto quanto abbiano rischiato, i roaschiesi per salvare, non solo suo padre, ma altresi’ tante altre persone, e ciò indipendentemente dal fatto che le persone in questione fossero italiani, americani o di religione ebrea. Si trattava di esseri umani in difficoltà e come tali dovevano essere aiutati, anche se questo avrebbe potuto mettere a repentaglio la loro vita.

Mi trova concorde quando afferma che oggi, le nuove generazioni, hanno un grandissimo debito di gratitudine verso i nostri antenati. Ma le posso garantire che i miei cittadini coltivano questa generosità e magnanimità come segno di rispetto verso i loro ascendenti. E, ancora oggi, il mio popolo rifarebbe tutto quanto è stato fatto in passato.

Mi dispiace che lei non possa essere presente il 18 dicembre, però, potremmo approfittare della tecnologia per fare un collegamento video affinché lei possa essere virtualmente con noi e sarebbe molto carino se, eventualmente, lei potesse riportarci qualche aneddoto raccontato dal signor Ralph W. Potter.

Da quando sono sindaco la mia Amministrazione si è ripromessa di non far dimenticare il passato e il vissuto di questa comunità. L’evento del 18, infatti, e molti altri in programmi sono la dimostrazione di ciò. Tutto quanto con la ferma speranza di un futuro migliore.

In attesa del 18 dicembre, Cordiali saluti".