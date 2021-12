Mariano Rabino prossimo presidente Cda Ente Turismo Langhe Monferrato Roero?

Ha avuto luogo venerdì 3 dicembre presso il Castello di Grinzane Cavour un incontro in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, al quale hanno partecipato rappresentanti delle componenti pubblica e privata della società consortile di promozione turistica, presente il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Dopo aver sottolineato il lavoro egregio svolto negli ultimi dodici anni dal presidente uscente dott. Luigi Barbero unitamente a tutti i dipendenti dell’Ente Turismo e al direttore dott. Mauro Carbone - lavoro che ha permesso al nostro territorio di crescere in termini quantitativi e qualitativi – i rappresentanti degli enti locali del territorio e della componente privata hanno convenuto all’unanimità di proporre all’Assemblea dei soci che si terrà nella primavera 2022 - il dott. Mariano Rabino quale prossimo presidente del Cda.

Contestualmente, si è concordato di procedere, con il supporto dell’attuale presidente e con la partecipazione del dott. Rabino, alla stesura di un programma operativo da proporre all'Assemblea, in grado di proseguire nella valorizzazione e nella crescita del nostro territorio, strumento altresì idoneo a guidare e supportare l’operato del prossimo Cda, alla cui composizione si lavorerà nelle prossime settimane per rappresentare al meglio tutte le componenti pubbliche e private presenti in seno all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.