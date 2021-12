Sampeyre, salvo il servizio di emergenza per l’alta valle gestito dalla Croce Rossa

Il Bim (Bacino Imbrifero) della valle Varaita concorrerà alle spese necessarie per il mantenimento del servizio di emergenza 118 svolto dalla Croce Rossa di Sampeyre per tutta l’alta valle.

Il Comune di Sampeyre farà da capofila stanziando una cifra cospicua e gli altri Comuni della valle, così come l'Unione montana, parteciperanno alla spesa in modo da poter raggiungere quanto prima la cifra necessaria.

La decisione è maturata nel corso della riunione del Bim presieduto dal sindaco di Busca Marco Gallo, svoltasi giovedì sera a Frassino.

Una lettera, attestante la volontà di intervenire finanziariamente è stata già inviata alla Croce Rossa provinciale a alle sedi delle due delegazioni operanti in valle, Sampeyre e Melle.

La questione era emersa in tutta la sua gravità in estate, quando era scattato l’allarme.

L’Asl Cn1, con cui la Cri è convenzionata, riconosceva una parte del costo del personale dipendente pari a 2,5 unità. Fino all’anno scorso il restante costo di gestione, stimato in circa 48 mila euro annui, era stato coperto dalla Cri, che da quel momento però non era più in grado di sostenere la spesa.

“L’Unione montana valle Varaita e i Comuni del territorio – aveva commentato Silvano Dovetta, presidente dell’Unione - sono consci della necessità di mantenere sul territorio il servizio, indispensabile per garantire i servizi minimi alla popolazione residente o in vacanza. Tuttavia – aveva spiegato - non siamo in grado di mettere a disposizione un contributo annuale di tale entità, gravando sui nostri bilanci. Se venisse a mancare, la postazione di soccorso avanzato più vicina diventerebbe Saluzzo, con il conseguente aumento dei tempi minimi di intervento, spesso fattore cruciale nel garantire il buon esito del soccorso”.

Dovetta e gli amministratori valligiani avevano richiesto l’aiuto alla Regione, sollecitando il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi.

Nel corso del 2020 la Croce Rossa di Sampeyre ha svolto 738 missioni percorrendo 12.238 chilometri. Un servizio prezioso per offrire assistenza alla popolazione residente e fondamentale durante le stagioni turistiche invernale ed estiva. Senza contare le migliaia di escursionisti che si avventurano sui sentieri di montagna, i gitanti della domenica e le centinaia di centauri che percorrono la strada del colle dell’Agnello.

Il servizio non può essere affidato soltanto a volontari, sono necessari almeno quattro dipendenti perché una sede come quella del capoluogo varaitino necessita di personale sanitario qualificato 24 ore su 24.

Ora, finalmente la situazione si è sbloccata.

Il sindaco di Sampeyre, Roberto Dadone, che si è fatto parte attiva e che impegnerà risorse della propria amministrazione già disponibili nell’immediato, ancora sull’esercizio finanziario 2021, ringrazia Bim e Unione e i colleghi per l’attenzione dimostrata. Questi concorreranno al raggiungimento della cifra necessaria nel corso del nuovo anno.