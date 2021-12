Il mondo del volontariato braidese è in lutto per la morte di Efisio Rinaldi

Ha destato profondo cordoglio a Bra l’improvvisa scomparsa di Efisio Rinaldi, 70 anni, anima della Protezione Civile, ma anche della fondazione dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia ed in tante realtà di solidarietà e assistenza. Sempre in prima linea sia per interventi di urgenza, sia nell’organizzare le molte manifestazioni della città.

È morto all’improvviso, lasciando in eredità un esempio di impegno nel sociale che condivideva con tanti amici, ancora increduli per la notizia. Sui social piovono messaggi di dolore e di affetto. Struggente il ricordo del giornalista Beppe Rovera pubblicato su Facebook: “Se n’è andato il mio amico Efisio Rinaldi, generoso, divertente, colto, appassionato della vita. Avevo appena cliccato ‘mi piace’ sotto la sua quotidiana storia su fb; era anche quello un modo per restare in comunicazione costante, seppure distanti. La morte l’ha colto improvvisamente. Ci conoscevamo sin da ragazzi, abbiamo condiviso sogni, esperienze, allegria, Università; e ci siamo consolati e supportati nei periodi dello sconforto e dei dolori. Come capita a tutti con gli affetti più cari. Lettore ingordo, amava coltivare i suoi studi di storia contemporanea non disdegnando di offrire il suo competente contributo di guida in visite a beni culturali del cuneese. Era stato un bancario apprezzato anche molto per la simpatia distribuita senza sconti a colleghi e clienti. Battuta pronta, elegante, acuto, mai sopra tono. Anche in pensione aveva mantenuto un rapporto col lavoro: andando nelle scuole a spiegare ai ragazzi il valore del denaro e il complesso mondo della finanza e del risparmio. Ma era anche un uomo della solidarietà, della disponibilità, dell’attenzione al sociale; e la Protezione civile lo coinvolgeva regalandogli la soddisfazione del servire la comunità. Così come fino all’ultimo è rimasto militare, pronto a rindossare la divisa ad ogni richiamo. Addio Efisio. Addio alle tue risate fragorose, alle tue telefonate scherzose, alle tue ‘lezioni’ di storia, alle barzellette mai banali; ci restano i ricordi, tanti, di anni vissuti a distanza, ma in fondo sempre molto vicini”.