BNI irrompe a Savona il 14 dicembre con il primo Capitolo Hybrid in Liguria: "Ambizioso SV"

A Savona arriva "Ambizioso SV", nuovo Capitolo BNI che irrompe nel savonese. La presentazione ufficiale si svolgerà martedì 14 dicembre presso la Sala della Sibilla del Priamar.

L'appuntamento prevede a partire dalle 17.45 la registrazione e l'accoglienza, a seguire alle ore 18.00 l'open networking preludio alla vera e propria presentazione del progetto in programma alle 18.30. Alle 20.00 è invece prevista una 'light dinner' per chiudere in bellezza l'evento.

BNI è un acceleratore di opportunità. Mette insieme imprenditori e liberi professionisti che si incontrano regolarmente per migliorare il proprio business tramite un modello di marketing che vanta 36 anni di esperienza in tutto il mondo.

Si basa su valori molto importanti, primo fra tutti il Giver Gains, “dare per ricevere” che sostituisce l’economia competitiva con il nuovo concetto di economia collaborativa. Attraverso il Refferal Marketing o passaparola strutturato si cresce insieme verso i propri obiettivi, arricchendosi delle competenze altrui.

A differenza della maggior parte dei capitoli già operativi, "Ambizioso SV" è il primo Hybrid in Liguria. In un mondo dove tutto cambia velocemente visti gli avvenimenti degli ultimi anni, BNI ha pensato di dare la possibilità ai suoi membri di incontrarsi in parte on-line.

“Una bella sfida - ci racconta Barbara Raso, Director BNI già molto conosciuta sul nostro territorio - 'Ambizioso SV' è un progetto che vuole aprire nuove opportunità di business, offrendo possibilità di crescita anche lavorando on line”.

Ad ampio respiro, interregionale, conta una squadra imprese strutturate e professionisti specializzati di diverse province.

BNI è inoltre in prima linea per quanto riguarda l'impegno etico e sociale grazie alla fondazione “Business Voices” finalizzata al sostegno di bambini e ragazzi affinché diventino gli imprenditori del futuro, un sostegno che comporta il coinvolgimento delle scuole in progetti di vario genere.

Accanto a Barbara, a condurre l’evento ci sarà anche Sergio Giolitti, Area Director e Gold Member.