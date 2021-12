Doppio appuntamento in musica al Politeama di Bra

Nei prossimi giorni il teatro Politeama Boglione di Bra ospiterà due appuntamenti musicali di grande interesse. Si comincia venerdì 17 dicembre 2021 con il concerto dell’Istituto Civico Musicale “A. Gandino” intitolato “Omaggio a Lucio Dalla”. I musicisti e docenti dell’istituto, diretti da Gianni Virone e affiancati da alcuni dei migliori studenti delle varie classi di strumento, presenteranno alcune tra le più belle e famose canzoni scritte da Lucio Dalla e arrangiate per orchestra ritmo sinfonica. Lo spettacolo, ideato e realizzato per ricordare un’artista “originale” nonché eclettico musicista, racconta non soltanto la storia dell’uomo Dalla, ma si prefigge di presentare le conseguenze sociali e culturali generate dalla sua produzione musicale.

Il concerto, organizzato in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica e il Comune di Bra, inizia alle 21 ed è a ingresso gratuito. I posti sono limitati e pertanto è necessario prenotarsi compilando l’apposito modulo on line alla pagina https://www.imbaravalle.it/masterclass/iscrizione/254 . Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0172-60113 o scrivere a info@fondazionefossanomusica.it.



Il giorno successivo, sabato 18 dicembre, a esibirsi sul palco del teatro Politeama sarà la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Bra. Alle ore 21 prenderà avvio il “Concerto di Natale” del sodalizio, in memoria del grande musicista e compositore argentino Astor Piazzolla. Dirige il maestro Enea Tonetti. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito. Si consiglia la prenotazione chiamando l’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra allo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Per assistere ad entrambi i concerti è necessario esibire il green pass rafforzato.