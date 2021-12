“Les Maudits Sonnants”: questa sera in piazza Galimberti grandioso spettacolo musicale acrobatico sospeso

Entra nel vivo il programma di IllumiNatale 2021, manifestazione natalizia organizzata dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata in collaborazione con il Comune di Cuneo e il Festival Mirabilia.

Questa sera, sabato 11 dicembre alle 21, in piazza Galimberti, andrà in scena il grandioso spettacolo musicale acrobatico sospeso “Les Maudits Sonnants” della compagnia francese “Transe Express”. Presentato all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Sidney e di Matera Capitale Europea della Cultura, lo spettacolo ruota intorno ad un gigantesco fiore meccanico che si alzerà a 50 metri di altezza per poi aprirsi e trasformarsi in un enorme carillon aereo con 8 musicisti appesi e attori acrobati che si esibiranno in aria e a terra. Ingresso libero.

Oltre al grande spettacolo di circo contemporaneo di sabato sera, tutto il fine settimana sarà ricco di appuntamenti. Per tutta la giornata di sabato 11 e domenica 12 dicembre (dalle 8 alle 19.30) ci saranno i Mercatini di Natale in Corso Giolitti organizzati dall’associazione “L’isola che c’è” e dai commercianti. Sabato, dalle 14.30 alle 19.30 in Piazza Europa andranno in scena gli Antichi Mestieri.

Sabato e domenica, dalle 14 alle 18, i più piccoli avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e farsi un giro in carrozza con lui in via Roma, mentre per chi volesse cogliere l’occasione per scoprire meglio la città potrà approfittare delle visite guidate organizzate nel weekend da Conitours (informazioni e prenotazioni: tel. 0171-698749, 0171-696206, info@cuneoalps.it) oppure ammirare le luci di Natale e “Fare due passi sotto l’albero” in compagnia del Fai Delegazione di Cuneo (sabato 11 dicembre, ore 17 – informazioni e iscrizioni: tel. 351/75556443, cuneo@delegazione.fondoambiente.it).

Per tutto il fine settimana, dalle 17 alle 18.30, Via Roma, Corso Nizza e Corso Giolitti faranno da palcoscenico agli spettacoli luminosi itineranti della Compagnia Teatro per Caso, “World of Wonders – Moonlinght” (sabato) e “I Cigni Giganti” (domenica).

E poi i tanti laboratori per famiglie e bambini organizzati dal Parco Fluviale (“I Laboratori in serra” sabato dalle 14.30 alle 18 alla Casa del Fiume, info: tel. 0171-444501, eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it; “La renna Rudolph e le sue compagne di viaggio” sabato alle 15.30 al Museo Civico, info: tel. 0171-634175, museo@comune.cuneo.it; “Le luci della festa” sabato alle 15 e alle 16.30 e “Letture Natalizie” domenica alle 16 al Museo Diocesano San Sebastiano, info: tel. 353-4261755, museo@operediocesicuneo.it) e i test drive con auto elettriche dalle 10 alle 18 in Piazza Europa dalle colonnine Duferco davanti alla Farmacia Comunale (a cura di Duferco Energia in collaborzione con i concessionari). Domenica tornerà anche il mercato tradizionale in Piazza Galimberti.

Infine, per tutto weekend, in piazzetta Audiffredi si potranno acquistare i panettoni per sostenere le attività a favore della pediatria dell’Ospedale Santa Croce e Carle (a cura di Avo Cuneo Odv per la Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus).

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno di Fondazioni bancarie e sponsor privati, alla vendita dei gadgetrealizzati per l’occasione (palline per l’albero e cappelli di Babbo Natale) e dei biglietti della lotteria (2,5 euro) che saranno acquistabili presso l’Infopoint di IllumiNatale (piazza Galimberti) durante i giorni degli spettacoli (i biglietti della lotteria anche presso lo Sportello Unico del Cittadino in Municipio e Il Podio Sport) oppure presso i desk dei volontari (identificabili grazie ad un giubbino giallo) ubicati nei pressi delle aree spettacoli.

Per informazioni: www.cuneoilluminata.eu