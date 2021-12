Motori: Franco Ballatore e Nadia Chiavassa di ritorno dal Marocco

Franco Ballatore e Nadia Chiavassa, del Bemar Racing Team di Cuneo, hanno concluso il viaggio in Marocco, durato circa un mese, durante il quale hanno attraversato, in sella alla loro Honda Africa Twin 1000, il paese nordafricano.

Dalle gelide piste tracciate sulle montagne dell’Atlante (toccando quote oltre i 2.700 mt. di altitudine), agli sterminati spazi desertici del sud, lungo la splendida costa dell’Oceano Atlantico, non tralasciando di visitare le antiche e sempre suggestive città imperiali di Fès e Marrakech, i due motoviaggiatori hanno percorso oltre 4.000 km. in un periodo che non agevola certamente la realizzazione di questo tipo di spedizioni.

Sentiamo le impressioni a caldo dei due collaudati viaggiatori cuneesi al termine di questa nuova ultima avventura nel continente africano:

“Il Marocco è il nostro stato nordafricano preferito. Dotato di una duratura stabilità politica, nonché di infrastrutture di livello europeo, ha al contempo la peculiarità di offrire la possibilità di inoltrarsi in zone estremante selvagge, quali le piste sterrate dell’Atlante o i deserti del sud. Inoltre, nel giro di poche centinaia di chilometri, si può passare dal trovarsi immersi nella millenaria cultura della medina di Marrakech alle moderne vie delle località balneari lungo la costa. In periodo di Covid è diventato più difficile muoversi e questa particolare situazione, che limita al momento l’afflusso alle grandi masse turistiche, rende il paese ancora più unico e suggestivo. Dopo due anni di “digiuno” siamo felici essere tornati a viaggiare, iniziando proprio dal Marocco, già visitato più volte in passato. Ora non resta che attendere (e sperare), continuando nella programmazione della prossima grande avventura: in moto attraverso l’Asia dall’Italia al Giappone e ritorno in due anni di viaggio”.

La spedizione è stata supportata da Honda, Bemar Racing Team, Bianco Moto e CRS Savigliano e, come tutti gli altri viaggi affrontati dai due giramondo, può essere visionata sui principali social del canale Bicosisgud.