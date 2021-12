Volley A2M, Cuneo in trasferta a Lagonegro in cerca di punti per la Coppa Italia. Pedron: "I lucani n casa sono pericolosi" (VIDEO)

Turno in trasferta per la BAM Acqua San Bernardo Cuneo nel campionato di serie A2 Credem Banca. Gli uomini di Roberto Serniotti sono attesi domani pomeriggio, domenica 12 dicembre alle ore 18, sul campo di Marsicovetere (PZ) per affrontare Lagonegro, che in classifica ha attualmente 15 punti, gli stessi dei cuneesi insieme con Santa Croce. Una classifica molto corta, con tante squadre ancora in corsa per un posto nella griglia dei quarti di finale di Coppa Italia che sarà definita al termine del girone di andata fra tre turni. I lucani, va ricordato, debbono però ancora osservare il turno di riposo, che Cuneo e Santa croce hanno già effettuato.

"Ci aspetta una partita durissima - dice il palleggiatore della BAM Acqua San Bernardo, Matteo Pedron - loro in casa esprimono un'ottima pallavolo. Lagonegro è formata da un organico di buon livello, quindi dovremo essere bravi come sempre a restare in partita mentalmente".

Cuneo arriva dalla maratona vinta con Siena. Il palleggiatore: "Siamo contenti della vittoria, arrivata al termine di una partita tosta e dopo due sconfitte. A dispetto della classifica, Siena è una squadra di tutto rispetto".

Sulla qualificazione in Coppa: "Dovremo fare più punti possibile in queste tre gare - chiude Pedron - ed ottenere l'agognata qualificazione".

Sul campo di Marsicovetere i piemontesi ritroveranno parecchi ex, a partire dal regista Matteo Pistolesi. La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/FlUMSsUAbBM

L'intervista integrale a Matteo Pedron nel video a seguire: