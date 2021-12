"Rigenera": nasce uno spazio per star bene con se stessi, nel centro storico di Saluzzo

“Prenditi cura del tuo corpo, l’unico posto che hai per vivere”. Nella direzione della frase di Jim Rohn nasce "Rigenera", uno spazio dedicato al tema del benessere psicofisico a 360 gradi.

La sua apertura è una sorpresa che stupisce abitanti e turisti con l’affacciarsi inaspettato di una statua di Budda, dalla vetrina di quella che è stata un’ antica bottega artigianale, ora chiusa da anni, nella via più suggestiva dell’alto borgo di Saluzzo, in salita al Castello, al numero 18.

Lo spazio sarà aperto per un open day, domani domenica 12 dicembre, inaugurato da Valter Audisio, un "operatore itinerante del benessere" olistico come ama definirsi, che porterà nel cuore del Marchesato un programma di trattamenti e seminari di Reiki, massaggi olistici, antiche terapie essene, sedute di yoga e meditazioni collettive, incontri di vario tipo legati al tema dello “star bene”.

“In una strada così bella, apro un angolo di armonia, silenzio e accoglienza, pensato sulla base della mia vita, dedicata sempre alla ricerca del mio benessere e in aiuto agli altri.

Avendo vissuto l’esperienza in prima persona di una malattia grave e lavorando in ambiente ospedaliero, dove vedo solo persone che stanno male, bisognose di cure, mi sono detto “creiamo uno spazio sano" ed ho pensato a Rigenera, un luogo da vivere insieme, pur con le dovute distanze di sicurezza per la pandemia e, dove parlare solo di “star bene” grazie a tante forme possibili.

Qualche tecnica la posso esercitare io, ma se ne possono aggiungere".

Lo spazio si apre in un momento di rigenerazione del centro storico, con progetti di trasformazione residenziale e restauri di facciate.

"Rigeneriamo - sottolinea Audisio che da anni vive in questa via marchionale della città - ma rigeneriamoci prima noi, in questo luogo che trovo ideale per la mia filosofia di vita e di crescita. Ci ho messo la mia energia in tutti i lavori che ho fatto da solo, dalla pittura alle luci, come un pittore che arriva a dipingere la sua tela partendo dal cuore. Ogni cosa qui ha un preciso disegno energetico verso gli altri".

Da gennaio 2022 partirà un programma di attività: da meditazioni guidate, a sedute di Yoga per bambini e adulti, come un seminario reiki o corso di radioestesia e altri eventi legati al tema.

Per chi vuole star bene, trova le porte aperte da domani.

Valter Audisio è un terapeuta esseno certificato alla scuola di Anne Givaudan ed Antoine Achram, docente ed esperto di Reiki, massaggiatore tradizionale e sportivo.

Informazioni al 3423056198 e sulla pagina facebook di "Rigenera".