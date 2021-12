Share, il cortometraggio del giovane regista albese Giulio Pavesi è in concorso all’Asti International Film Festival

L’undicesima edizione dell’Asti international Film Festival si terrà dal 14 al 18 dicembre 2021 al Teatro Alfieri di Asti, e vedrà nella sua selezione ufficiale i lavori di registi del territorio e non solo. Tra le opere in concorso figura “Share”, il cortometraggio del giovane regista albese Giulio Pavesi realizzato nel 2019 con un team di giovani del territorio.

“Siamo felici che il nostro lavoro, nato per passione all’interno di una produzione amatoriale, sia stato apprezzato e possa essere mostrato al pubblico in occasione del festival. Si tratta per noi di una bella opportunità" - esprime Nicola Soave attore protagonista del corto, che ha avuto già esperienze nel settore dell’audiovisivo, con la partecipazione a spot e fiction televisive come “Il paradiso delle signore” e "Questo nostro amore 80" (Rai 1).

La produzione, portata avanti in più giornate di lavoro, ha visto partecipi diversi liceali del territorio e la collaborazione di Radio Alba e Bove’s ristoranti, in qualità di partner tecnico-logistici.

“E’ molto bello come, in fase di produzione, ognuno di noi abbia avuto modo di impiegare le proprie abilità tecniche e artistiche in funzione del corto: c’è chi ha contribuito come attore, chi come comparsa, chi come sceneggiatore e chi come montatore video; ognuno ha dato una mano” - commenta il regista Pavesi - “Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nel progetto, quelle persone che pur vedendosi davanti dei ragazzini, all’epoca di 16/17 anni, ancora poco esperti dell’audiovisivo, hanno deciso di investire su di loro”.

Ecco una breve sinossi:

Nicola è un ragazzo di 15 anni che, assieme al suo amico Stefano, coltiva la passione per la radiofonia. I due stanno cercando insieme una strategia per aumentare la popolarità della loro radio tra i giovani della città. Dopo una serie di eventi scoprono che si stavano concentrando sui contenuti sbagliati ma, soprattutto, gli verrà trasmessa una lezione importante: “meglio concentrarsi su ciò che realmente ci rende felici dentro, le passioni, l'amore... piuttosto che inseguire a tutti i costi ciò che piace e risulta accattivante per gli altri”.

Il corto è stato presentato in anteprima assoluta sul ledwall del Radio Alba Festival 2019, ricevendo dalla direttrice artistica dell’emittente albese Antonella Levi, in quell’occasione, il premio Alberto Levi intitolato al fratello fondatore della radio.