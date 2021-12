Volley maschile A2 - Mondovì ospita Brescia, Denora: "Ci aspetta una bella prova di maturità"

Nel Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca domenicasi disputa la terza gara in una settimana: infatti per l’ undicesima giornata del girone d’ andata il VBC Synergy Mondovì ospita alle ore 18 il Brescia, una delle formazioni più esperte e quadrate dell’ intero campionato.

In classifica generale al momento la formazione allenata da Matteo Zambonardi, nelle cui file militano il “monumento” Cisolla e l’ ex Esposito, è decima con 11 punti e nei 9 match sino ad ora disputati ha ottenuto 4 vittorie e 5 sconfitte.

I monregalesi invece, dopo la vittoria di mercoledì per 3-2 in casa dell’ HRK Motta di Livenza, hanno 6 punti, a -4 dal Siena, che però deve ancora osservare il proprio turno di riposo, ed a +4 su Ortona.

“Ci aspetta una bella prova di maturità – afferma coach Franceso Denora - per continuare a mettere in pratica la nostra crescita tecnica. Anche se la classifica dice che è uno scontro diretto la realtà è ben diversa. Brescia è partita un po' a rilento ma con l'esperienza che ha prima o poi ne verrà fuori, non a caso sono arrivati in finale lo scorso anno, e son sicuro che verranno a Mondovì intenzionati a distanziarsi dalle zone basse. Sarà importante fare una gara di sostanza al servizio, magari correndo anche qualche rischio in determinati momenti perchè con un palleggiatore come Tiberti e degli attaccanti così importanti diventerebbe un’ impresa ardua se non riuscissimo a far loro tenere la palla lontana da rete. Inoltre mi piacerebbe che partissimo sin dall'inizio a tirare con coraggio tutte quelle palle di contrattacco che produciamo, perchè le ultime gare dicono che partiamo determinati a difenderci con azioni lunghe e ricche di difese, ma siamo un po' timorosi in attacco quando invece in fase break dovremmo avere il braccio un po' più sciolto”.

Coach Matteo Zambonardi può contare sul forte ed esperto palleggiatore Tiberti, sull’ opposto Giannotti, sui centrali Esposito e Patriarca, sugli schiacciatori Galliani e soprattutto Alberto Cisolla, vero monumento della pallavolo italiana, mentre come libero gioca Franzoni. Il successo per 3-2 dell’ ultimo turno contro in casa dell’ HRK Motta di Livenza è stata importantissima per la classifica e, nel modo in cui è arrivata, ossia rimontando da 0-2 a 3-2, ha rappresentato una salutare iniezione di fiducia e di autostima per tutto il gruppo monregalese.

Contro Brescia sarà molto importante riuscire ad essere costanti al servizio onde poter tenere sotto continua pressione la ricezione avversaria, efficaci sia a muro che soprattutto sulle rigiocate nonchè riuscire ad evitare quei cali di tensione e quegli errori gratuiti, che pesano come macigni nell’ economia dei singoli parziali.