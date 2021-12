Fondo filiere mais, legumi e soia: al via le domande di contributo

Lo Studio AGRIEURO illustra le recenti Istruzioni Operative Agea n. 112 che istituiscono la possibilità di presentare domande di contributo per chi abbia sottoscritto contratti di filiera nell’ambito di soia, mais e leguminose.



Agea, tramite le recenti Istruzioni Operative numero 112, ha previsto la possibilità di presentare domande volte all’ottenimento di contributi per il fondo filiera mais, legumi e soia.



Possono presentare domanda di contributo le aziende che abbiano già sottoscritto o sottoscrivano entro il termine di scadenza della domanda di contributo, vale a dire il 17/01/2022, contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione.



Per la campagna 2021 è previsto un aiuto per le aziende fino a 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia) oggetto del contratto con un limite di 50 ettari. Non risulterebbero ammissibili le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.



Con questa operazione, si dà seguito ad un intervento a sostegno di determinati settori che era già stato proposto l’anno scorso. Il puntare sui contratti di filiera può avere il vantaggio di moltiplicare l’effetto dello stanziamento pubblico attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (produttori, trasformatori).