Alba scende in piazza con un corteo antifascista

Ad Alba il Collettivo Mononoke organizza per la giornata di domenica 19 dicembre un corteo contro il fascismo.

"Per scongiurare la possibilità di qualsiasi sdoganamento dei fascisti nei nostri territori" - spiegano dal collettivo - "invitiamo i cittadini, le organizzazioni e le associazioni del territorio, domenica 19 Dicembre alle ore 15 in zona H per un corteo di protesta. È importante non accontentarsi dell'antifascismo istituzionale e di facciata, sventolato una volta all'anno, ma applicarlo ogni giorno nei nostri quartieri; soprattutto in un momento storico in cui alcune frange politiche cavalcano l'onda di proteste legittime (come la lotta al Green Pass, inteso come strumento coercitivo) e riempiono lacune di piazze lasciate a se stesse".

Sulle motivazioni del corteo il collettivo spiega: "Il giorno 6 novembre un banchetto di Casa Pound in piazza San Francesco, distribuiva volantini indisturbato. Parte il tam tam: alcuni frequentatori del quartiere San Giovanni, in modo spontaneo, decidono di contestarli e di rivendicare la natura antifascista della città, medaglia d'oro per la resistenza partigiana. Il venerdì successivo come collettivo decidiamo di organizzare un presidio in piazza Pertinace, per parlare delle nostre lotte e per ribadire che in questa città non c'è spazio per discorsi xenofobi, identitari, reazionari o razzisti. Ma il comune nega la piazza, nonostante lo stesso giorno risulti sgombra (forse una misura per alleviare tensione, che però risulta un ostacolo alle iniziative dal basso antifasciste). Riusciamo nell'intento una settimana dopo, ma durante il presidio riceviamo intimidazioni da due individui, probabilmente riconducibili all'area di estrema destra.

Critichiamo inoltre fortemente coloro che hanno deciso di ricoprire una carica di amministrazione senza badare e ricordare le responsabilità collettive e le profonde radici partigiane ed antifasciste, preferendo porre attenzione esclusivamente su profitto e privatizzazioni. Contro ogni fascismo, contro ogni discriminazione, contro ogni imposizione".