"Nubia (Sudan)", al Monviso di Cuneo il documentario dell'alpinista Roby Peano

Mercoledì 15 dicembre, alle 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a Cuneo, verrà presentato il documentario "Nubia (Sudan)" di Roby Peano.

Roby Peano, alpinista e grande viaggiatore, è prematuramente scomparso quasi due anni fa. Poco prima di morire aveva consegnato in visione un suo documentario sul viaggio in Nubia dell’aprile 2018 per presentarlo poi in una conferenza di Pro Natura. Rispettiamo il suo desiderio.

La conferenza fa parte del corso di aggiornamento per insegnanti.

L’ingresso, libero a tutti, avverrà a partire dalle ore 20,15 per consentire il controllo del certificato verde (green pass) e l’assegnazione del posto a sedere. In sala occorre tenere la mascherina.

Ingresso libero