Al Caffè Sociale di Mondovì arrivano i “Cieli Neri” di Irene Borgna

Dopo il fortunato “Il pastore di stambecchi” del 2018, Irene Borgna, antropologa e scrittrice savonese trapiantata in Valle Gesso, è tornata in libreria per un tuffo nella notte più scura e autentica, quella che funge da specchio interiore e da cassa di risonanza per emozioni, paure e ricordi. Il suo “Cieli Neri” (Ponte alle Grazie) stupisce e coinvolge per quel viaggio meticoloso di una donna, un uomo e un cane alla spasmodica ricerca del buio vero e profondo, per quell’apologia della notte dalla quale abbiamo in realtà imparato a fuggire a poco a poco. E sarà lei stessa, il prossimo 16 dicembre alle ore 17.30 presso il Caffè Sociale di Mondovì (Piazza Franco Centro), a raccontare la sua esperienza di viaggio e a ricordare quanto l’inquinamento luminoso ci stia letteralmente rubando la notte. L’incontro, moderato da Alessandro Ingaria (documentarista) e Gabriele Gallo (giornalista) e patrocinato dal Comune di Mondovì, è inserito all’interno del più ampio progetto “Montagna Futura”, promosso dall’Associazione Geronimo Carbonò in collaborazione con l’Associazione Gli Spigolatori e Forumsad e realizzato con il contributo di Cesvi Onlus in seno al programma “1Planet4All – Empowering Youth, Living EU values, Tackling Climate Change” co-finanziato dall’Unione Europea. Ingresso libero con obbligo di green pass, posti limitati. Per prenotazioni ed eventuali informazioni: assoc.spigolatori@gmail.com 339.7161997.