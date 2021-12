Inaugurata la "Casa Beato Sebastiano Valfrè" che accoglierà i parenti dei ricoverati dell'ospedale "Ferrero"

La struttura, ex canonica di Rivalta, si trova tra La Morra e Verduno, ed è stata riqualificata con un intervento di circa 720 mila euro , sostenuto in parte dalla Conferenza Episcopale Italiana grazie ai fondi 8xMille, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d’Alba e da alcuni privati.

E' stata inaugurata ieri, sabato 11 dicembre, dal Vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, la casa dell'accoglienza che porta il nome del "Beato Sebastiano Valfrè", pensata per accogliere i parenti dei ricoverati all'ospedale "Ferrero" di Verduno, ma anche il personale sanitario.

"Come amministrazione abbiamo appoggiato il progetto e seguito le pratiche edilizie per la sua realizzazione" - spiega Marta Giovannini, sindaco di Verduno, - "La casa ospiterà chi si reca all'ospedale di Verduno a prezzi molto contenuti proprio in considerazione dello scopo anche sociale e assistenziale dato alla struttura dal Vescovo che ha voluto dare al luogo il nome di un illustre verdunese, il Beato Valfrè, di cui è ancora possibile visitare, ogni week-end, la casa natale che si trova nel centro storico del paese e che ospita anche un bellissimo presepe".

"Una struttura dall’innegabile valore sociale" - aveva sottolineato negli scorsi giorni il sindaco di La Morra, Maria Luisa Ascheri - "un edificio nato per la comunità di Rivalta, raccolta attorno alla parrocchia di San Giacomo e che ora, dopo una sapiente ristrutturazione, è pronto per accogliere una comunità ben più ampia e aiutare concretamente chi è nel bisogno a causa della malattia".