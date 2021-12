BRA’S, si chiude oggi il Festival della salsiccia al Movicentro [VIDEO]

Oggi, domenica 12 dicembre, è l’ultimo giorno di "BRA’S – Il festival del Buon Gusto: la Salsiccia di Bra, formaggio, pane e riso", allestito fino alle 23 con ingresso gratuito nei locali del Movicentro di Bra (piazza Caduti di Nassiriya, accanto alla stazione ferroviaria).

L’evento è iniziato giovedì 9 dicembre alle 20.30 con la Cena stellata di Gala a otto mani, a cura degli chef stellati Gennaro Esposito, Massimo Camia, Flavio Costa e Walter Ferretto, seguita da il "Bistrot di BRA’S" il giorno successivo. È entrato poi nel vivo sabato 11 e domenica 12: per tutto il weekend, Camia, Ferretto e Costa, accompagnati dalle loro brigate, cucinano dal vivo sei piatti ideati appositamente per l’occasione. Il menù per l’ultima giornata propone capunet di Salsiccia di Bra, fonduta di Bra duro (Flavio Costa); riso al salto, porri e zucca gialla tartare di Salsiccia di Bra e spuma di Bra tenero (Walter Ferretto); burger di Bra’s (Massimo Camia). Piatti d’autore alla portata di tutti, al prezzo di 12 euro.

Ricordiamo che è possibile degustare anche il Tagliere Bra’s (salsiccia di Bra, formaggio Bra Dop e focaccia di Bra) a 8 euro e assaggiare la focaccia di Bra a 4 euro, tutto in abbinamento con i vini della Banca del Vino di Pollenzo.

Ma non è tutto: al secondo piano del Movicentro è allestito il nuovo "Mercato di BRA’S", spazio espositivo e di vendita a cura di Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. Occasione per degustare e acquistare i prodotti tipici di eccellenza: mele, aceto, composte di frutta, aglio, zafferano, cioccolato, formaggi, nebbiolo… Potrete inoltre scoprire i segreti dietro la loro produzione, attraverso il racconto in prima persona di chi se ne occupa, sempre all’insegna di un’attività artigianale che preserva le tradizioni della nostra terra.

Tutte le info su www.turismoinbra.it e su www.bracittaslow.it.