Mondovì celebra Corrado Ambrogio con la mostra "Dal gesto alla forma"

“Non marmi di Carrara o bronzi di fonderie d’arte, ma ferri da rigattiere, dimenticati ceppi di segheria. Per far riaffiorare una vita che già è”.

Così l'artista monregalese Corrado Ambrogio, scomparso nel dicembre del 2020, descriveva le sue opere.

Un commento che è diventato massima sintesi di tutta la sua produzione artistica e del suo pensiero, profondo e rappresentativo al punto da essere anche riportato sul retro del piatto che la Mostra dell'Artigianato Artistico ha deciso di dedicargli per l'edizione 2021.

Nato nel 1957 a Mondovì, Corrado Ambrogio aveva il suo studio-laboratorio a Carassone, laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, era apprezzato come pittore e scultore in tutta la provincia che, nel corso degli anni, ha ospitato in più occasioni le sue mostre. Artista ma non solo, infatti era anche docente all'Istituto "Cigna" di Mondovì dove insegnava disegno tecnico.