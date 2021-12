Dronero, il Comitato della Croce Rossa locale organizza Corso Base per nuovi volontari

La Croce Rossa - comitato locale di Dronero ha organizzato, per l'ormai imminente 2022, un nuovo Corso Base.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini a partire dai 14 anni di età e permetterà, al termine, di diventare nuovi volontari.

Il corso, infatti, nel rispetto dei sette principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, offrirà infatti, a quanti parteciperanno, un ventaglio di conoscenze formative e funzionali per attività di primo soccorso.

"Essere volontario o volontaria - informa il comitato locale - "significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio.

Per alcuni, fare volontariato è una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri ancora un modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma anche a se stessi.

Essere volontario o volontaria di Croce Rossa significa non solo lavorare per le persone, ma con le persone, all’interno della propria comunità.

Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, anche se ciò che facciamo può sembrarci poco, stiamo facendo la differenza, nella loro vita e nella nostra."

Per prenotarsi alla serata dell'8 gennaio 2022 è necessario registrarsi sul portale https://gaia.cri.it oppure contattare la sede (tel. 0171/916333) ed essere in regola con la normativa Covid.

In primavera, invece, anche all'interno di questo comitato della Croce Rossa partirà il Bando per il Servizio Civile che prevede retribuzione mensile e a durata di 12 mesi. Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Gli interessati, contattando già da ora il numero 0171/916333 e lasciando il proprio nominativo, verranno poi richiamati per essere informati dettagliatamente su tempi e modalità.