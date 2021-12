Fossano: la presidenza di Confartigianato incontra le istituzioni

Nel segno della consolidata collaborazione del mondo artigiano con le istituzioni territoriali, la giornata di Giovedi 02 dicembre ha visto la nuova Presidenza Confartigianto composta dal Presidente Comm. Clemente Malvino, e dai vicepresidenti Sergio Cravero e Massimo Gianoglio, interfacciarsi con le massime istituzioni cittadine, un’opportunità inoltre per porgere gli auguri natalizi e recapitare un piccolo presente, incluso un calendario realizzato dall’ Ass.ne Artigiani Fossanese in cui sono riprodotti i disegni realizzati dagli alunni delle scuole medie dei circoli didattici locali in occasione della mostra “disegna l’Artigiano” indetta l’anno passato dalla Confartigianato locale, in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Fossano.



La Compagine artigiana si è recata dapprima presso la sede della Cassa di Risparmio di Fossano, dove hanno fatto gli onori di casa il Presidente della Spa, dott. Antonio Miglio ,e della Fondazione, dott. Gianfranco Mondino. Un’ appuntamento che ha visto come sempre le Presidenze disponibili a sugellare e rafforzare ulteriormente i rapporti di cooperazione , con l’intesa di attivare nuovi progetti di lavoro e di vita ,in sinergia con gli Artigiani ,una realtà territoriale che da sempre si distingue per la sua laboriosità e dinamicità.



Successivamente la Presidenza è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Dario Tallone, con cui non si è potuto fare a meno di confrontarsi sulla perdurante e grave situazione venutasi a creare con questa pandemia, che sta mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale e la comunità Fossanese tutta, con un rinnovato intento da parte dell’Amministrazione Comunale di farsi promotrice delle istanze del mondo artigiano



Il proseguo ha poi visto l’incontro presso la caserma dei Carabinieri, ricevuti dal comandante di Compagnia Cap. E. Balsamo e dal comandante della Stazione L.te F. Mela, per poi concludersi, presso la scuola Media di Via Dante, dove erano attesi dalla dirigente scolastica dott.sa S. Balatresi , una visita che ha assunto una dimensione particolarmente suggestiva, senza nulla togliere alle precedenti, che ha visto anche qui la Presidenza omaggiata di un’ istantanea tra i festosi alunni della classe 3° media ,attori orgogliosi ,congiuntamente alle altre scolaresche fossanesi ,nell’esporre il calendario, frutto dei loro lavori.