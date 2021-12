Mondovì, nuove inizioni di fiducia a commercio e turismo: stanziato quasi 1 milione di euro

È nuovamente possibile presentare le domande di accesso al bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività maggiormente colpite dal Covid. E si allarga anche la platea dei beneficiari.



Il contributo verrà assegnato tramite procedura online, semplice e accessibile. Tutte le istruzioni per effettuare la richiesta sono riportate sul sito istituzionale del Comune di Mondovì. L'apertura dello sportello online è prevista lunedì 13 novembre alle ore 10 e l’erogazione avverrà fino a competenza delle risorse. Lo sportello chiuderà, comunque, alle 23.59 di venerdì 17 dicembre.



Potranno accedere al contributo coloro che erano rimasti esclusi dalla prima erogazione (conclusasi il 3 dicembre) oltre a nuove categorie: potranno presentare domanda i titolari di agenzie di viaggio, i tour operator e le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, naturalistici, di turismo equestre e cicloturistici in possesso di partita Iva nonché i titolari di attività di attività di trasporto aereo non di linea di passeggeri.



«Questo intervento rafforza ulteriormente le misure messe sinora in atto in passato, non ultimo il bando che si è chiuso solo la scorsa settimana e di cui si riaprono i termini – dichiarano il Sindaco Paolo Adriano e l’Assessore al Bilancio Cecilia Rizzola – L’obiettivo è quello di immettere liquidità nel commercio cittadino, includendo il numero più alto possibile di attività e destinando risorse anche in quei settori che durante il Covid hanno vissuto l’impossibilità di lavorare, quali le professioni del turismo».