Pollenzo: un successo la prima asta del Castelmagno

Lo scorso 6 dicembre si è tenuta nella prestigiosa aula magna della Facoltà di Scienze Gastronomiche dell’Università di Pollenzo la prima asta del Castelmagno di Alpeggio de l’Azienda La Meiro, azienda promotrice del Presidio Slow Food avendo come battitore d’eccezione Silvio Barbero vice Presidente della di Slow Food e della stessa Università.

Malgrado alcune defezioni illustri causa Covid, l’evento ha visto la partecipazione di un folto e curioso pubblico italiano ed estero composto da chef stellati, professionisti, gastronomi ed amanti di questo formaggio.



Durante l’asta sono state battute numerose forme di Castelmagno di Alpeggio con 12, 24 e 36 mesi di invecchiamento: è con queste stagionature che si apprezza il vero gusto del Castelmagno, un sapore importante, deciso, a volte sapido, ma infine l’incomparabile dolcezza dell’erborinatura naturale.



La forma più costosa, un Alpeggio del 2018 è stata battuta a 350 euro, mentre un notissimo dottore cuneese ha fatto incetta di formaggio aggiudicandosi ben 2 forme di stagionature differenti.



“Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta dello stesso Silvio Barbero, di organizzare la prima asta del Castelmagno dì Alpeggio presidio Slow Food - commenta Giorgio Amedeo titolare insieme al figlio Andrea dell’azienda La Meiro - alla luce del successo della prima edizione, si sta già pensando di dare all’evento una scadenza annuale in modo da promuovere non solo il formaggio Castelmagno ma anche il territorio della Valle Grana”. Vedendo l’interesse dimostrato dai partecipanti si potrebbe dire che il solco è stato tracciato, infatti alcuni ospiti stranieri si sono subito informati sulla localizzazione della Valle Grana promettendo di raggiungerla in primavera.



Parte del ricavato è andato in beneficienza al Panathlon Club di Cuneo, rappresentato dal Presidente Giovanni Mellano e dal Vicepresidente Aldo Meinero, che ha come scopo l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini.



Al termine dell’evento si è svolta una cena di gala presso l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, la cena ha avuto come tema conduttore il formaggio Castelmagno servito in abbinamenti classici ed inusuali accompagnato dai vini dell’azienda agricola Cascina Gilli.