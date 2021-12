In Granda oggi due cacciatori infortunati nei comuni di Lisio e Vinadio

Nel corso della giornata di oggi, domenica 12 dicembre, sono stati effettuati due interventi congiunti del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso per due cacciatori infortunati in provincia di Cuneo.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 12 per un cacciatore finito fuoristrada con il suo automezzo in frazione Oggeri, comune di Lisio. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo la cui equipe ha estratto il paziente dall'automezzo, lo ha stabilizzato e imbarcato per l'ospedalizzazione dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Erano presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno collaborato per il trasporto della barella in una zona dove è stata verricellata a bordo dell'eliambulanza.