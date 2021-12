Un infarto si è portato via Aldo Garitta, per oltre quarant'anni sindaco di Scagnello

Ha vissuto all’insegna della riservatezza, Aldo Garitta - 80 anni compiuti da poche settimane - e in punta di piedi se ne è andato, senza voler disturbare nessuno, come era nel suo stile.

Si trovava nell’ospedale di Pietraligure, in provincia di Savona, per degli accertamenti quando è stato colto da un arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi: Aldo se ne è andato in una manciata di minuti.

Storico sindaco di Scagnello, ha svolto il suo primo mandato che era poco più di un ragazzo: 23 anni appena. Record - nel 1964 - che lo ha reso, all'epoca il primo cittadino più giovane d'Italia.

Scagnello era il paese che lui amava in modo particolare e per il quale ha lavorato sempre con impegno e lealtà, con l’unico obiettivo di fare del bene alla comunità.

Si svolgeranno a Saliceto, nel Savonese, dove abitava ormai da anni insieme alla moglie, il rosario - domani alle ore 20 - ed il funerale, martedì 14 alle ore 14,30.