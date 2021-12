Parlare di montaggio parquet e parlare di parquet significa parlare di un tipo di pavimento O meglio di un rivestimento per pavimenti che intanto è sempre attuale e alla moda per tantissimi ambienti che vanno da quelli più eleganti e raffinati, ma anche a quelli più informali.

Infatti questo tipo di rivestimento e molto amato perché è considerato anche dagli addetti ai lavori, ma anche dai clienti stessi molto versatile perché può essere utilizzato sia nelle case private, ma anche nei living, nei saloni o anche nei salotti di rappresentanza e meglio ancora negli studi medici e negli uffici.

Chiaramente quando si parla di parquet se ne parla al singolare, ma in realtà ci sono tanti tipi di parquet ed è per questo che poi quando una persona una famiglia un imprenditore ha in programma, di fare questo tipo di lavori di ristrutturazione e di rivestire dei pavimenti, dovrà avere un certo progetto e quindi avere in mente delle idee su come li vuole, e poi dovrà soprattutto stanziare un budget che non metta in difficoltà il bilancio e che serve come punto di riferimento quando poi ci si relazionerà alle aziende del settore visto che è un tipo di informazione molto importante, e da dire subito

Infatti anche per poter fare una scrematura tra le tante aziende del settore, bisogna che magari noi facciamo un annuncio magari nel gruppo della nostra città su Facebook nel quale diciamo che vogliamo fare un rivestimento con il parquet e possiamo allegare le foto per quale stanza e lo vorremmo e quanto sono grandi le stesse e il budget che che abbiamo a disposizione.

A quel punto potremmo attirare delle aziende che hanno delle tariffe che sono congruenti al nostro budget

Per poter rivestire il pavimento con il parquet bisogna avere un progetto in testa

Chiaramente poi abbiamo bisogno di professionisti nel settore anche per la posa d'opera, quindi per il montaggio del parquet che è un qualcosa che non si può fare in autonomia perché non è per niente facile e ora spiegheremo il perché.

Intanto professionista che deve montare un parquet e vuole farlo giustamente nel migliore dei modi per i suoi clienti, dovrà per prendere vari fattori in considerazione e quindi bisognerà capire ad esempio di che tipo di essenza legnosa stiamo parlando, di che colore ma anche di che tipo di listello.

Per quanto riguarda invece la tipologia di posa essa può essere perpendicolare o regolare e può essere verticale o può essere variegata e può essere anche a spina di pesce per fare degli esempi

Chiaramente quando un'impresa deve fare un lavoro ad esempio a casa nostra dovrà mandare i suoi addetti per valutare la planimetria della casa, anche perché poi il parquet bisognerà che venga applicato in maniera omogenea in tutti i pavimenti dell'ambiente in questione ed ecco perché è un qualcosa di complicato, che anche se qualcuno anche bravo e provasse a farlo in autonomia rischierebbe di fare dei grandissimi disastri in poche parole