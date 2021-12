Appuntamenti per la seconda domenica di dicembre in Granda

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni alla luce delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it





Enogastronomia





A Bra prosegue BRA'S, il Festival del Buon Gusto e della Salsiccia che ha la finalità di celebrare i prodotti di eccellenza del territorio come la celebre salsiccia, ma anche il formaggio, il pane e il riso. Prosegue oggi, domenica 12 dicembre, il fine settimana del Gusto al Movicentro in cui gli chef stellati, accompagnati dalle loro brigate, cucineranno dal vivo alcuni piatti ideati per l'evento, oltre a proposte di degustazione del territorio. Questo evento è anche l'occasione per scoprire i prodotti tipici di eccellenza del "Mercato di BRA'S". Ingresso libero con Green pass, come da normativa vigente. Info su www.turismoinbra.it e su www.bracittaslow.it





La Fiera Nazionale del Cappone si terrà questa domenica e lunedì 13 dicembre a Morozzo.

Sarà inaugurata alle 10.30 di oggi con la partecipazione della Filarmonica Morozzese. Poi la consegna del riconoscimento del Cappone d’Oro e delle borse di studio. Dalle 7.30 ci sarà l’esposizione dei capponi allevati negli ultimi 220 giorni secondo il disciplinare del Consorzio di tutela, e possibilità di visita ai gazebo delle eccellenze. All’ora di pranzo “cappone no Stop” grazie ai volontari della Pro Loco che lo serviranno nei locali della bocciofila. E grazie agli alpini non mancheranno caldarroste e vin brulè. Nel corso della fiera sono in programma visite guidate alla Cappella di Santo Stefano, gratuite con obbligo del Green pass. Tante le iniziative collegate alla kermesse, soprattutto concorsi che coinvolgono il paese in vista delle prossime festività natalizie di cui uno per i bambini e l’altro per le famiglie. Info: www.comune.morozzo.cn.it





Mercatini ed eventi natalizi





Ad Alba proseguono gli appuntamenti dedicati al prossimo Natale. È in corso la 14ª edizione delle Notti della Natività con le luci sul grande albero degli Auguri, la stella che continuerà ad illuminare il Natale e il fantastico trenino. Anche piazza del Duomo si vestirà per le feste, con le grandi proiezioni luminose sulla Cattedrale e le torri. Oggi, domenica 12 dicembre, si potrà assistere alla rievocazione del presepe. Saranno tutti i borghi a sfilare per le vie del centro proponendo un “Presepe vivente”. Oltre 100 i figuranti, accompagnati da suonatori e zampognari. Oggi alle 17, presso le sale del Museo Eusebio gli studenti della classe di tromba dell’Istituto Musicale, accompagnati dal docente Marco Bellone, eseguiranno musiche di Morricone, Rota e Williams. Ingresso libero. In città arriva anche il Circo: fino a martedì 14 dicembre, in piazza Medford, il Circo Peppino Medini presenta il suo spettacolo. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi e www.facebook.com/natalealba





Anche a Cortemilia si accende il Natale con tanti appuntamenti. Questa domenica, 12 dicembre, nella sala di via Alfieri alle 16 verrà proiettato un film. Info e programma completo degli eventi natalizi: www.facebook.com/comunedicortemilia





Prosegue, a Canale, “YouNatale”, la serie di eventi curati dall'Ente Fiera del Pesco e dal Comune. Oggi, nel centro storico, dalle 9 alle 19, torneranno i mercatini natalizi con prodotti tipici, idee per i doni natalizi, pezzi forti d'artigianato e molto altro ancora. Dalle 10 in poi, il centro si trasformerà inoltre in scenario per lo spettacolo itinerante della “Desperados Show Band”. Nel pomeriggio, cambio in corsa con “Le nostre vigne”, altro show in circolo e in movimento, tra folklore, suggestioni visive e atmosfere puramente natalizie: ci sarà anche la scatolata benefica allestita in via Roma. Info: www.facebook.com/comunedicanale





A Sommariva Perno oggi, domenica 12 dicembre, dalle 9 alle 18 nel capoluogo, ci sarà spazio per le bancarelle con prodotti tipici e idee regalo artigianali, ma anche per piatti itineranti, negozi aperti, musica e magia. A tutti verranno offerti vin brulé, cioccolata calda e tisane. Non mancherà l’animazione per i più piccoli: con la presenza di Babbo Natale per ritirare le letterine e consegnare subito un regalo in attesa della notte della vigilia.

Info: www.facebook.com/prolocosommarivaperno





A Magliano Alfieri questa domenica ci saranno i mercatini di Natale con i prodotti del territorio e di artigianato, tante idee-regalo e proposte enogastronomiche rigorosamente locali a cura del catering “La Colomba Coj”. Appuntamento nel borgo storico, davanti al castello alfieriano, dalle 9 alle 18. Dalle 15 il centro sarà allietato dallo spettacolo degli studenti e dei docenti del Liceo Musicale di Alba. Durante la giornata sarà possibile visitare “La Via dei Presepi” con Babbo Natale. Info: www.comune.maglianoalfieri.cn.it





A Saluzzo questa domenica ci sarà il mercatino di Natale, per tutta la giornata, nelle vie e nelle piazze del centro, saranno allestite bancarelle con creazioni artigianali, giocattoli

in legno, sculture e tante occasioni e idee originali per i regali di Natale.

Info: https://fondazionebertoni.it/2021/11/21/a-saluzzo-si-accende-il-natale





A Prazzo oggi si svolge la prima edizione del mercatino di Natale, con bancarelle, passeggiate in carrozza con Babbo Natale, distribuzione di caldarroste, vin brulé, the e spettacoli musicali.





Oggi, domenica 12 dicembre, a Vicoforte Mondovì appuntamento con Babbo Natale che, sotto i portici della Palazzata del Santuario, ha preparato la sua casetta e aspetta i bambini con la letterina di Natale. I più piccoli potranno partecipare a un pomeriggio di grande divertimento sul piazzale. Dalle ore 14.30 ci sarà animazione natalizia con i giochi della tradizione del Ludobus Macramè e flash mobe; dalle ore 16, distribuzione di cioccolata calda per tutti.

Info: www.facebook.com/comunedivicoforte





Proseguono a Cuneo gli eventi della rassegna “IllumiNatale”. Oggi, domenica 12 dicembre, ci saranno i mercatini in Corso Giolitti, animazione con zampognari e Babbo Natale, test drive, antichi mestieri, giri in carrozza e foto con Babbo Natale, letture natalizie, visite guidate, spettacoli luminosi itineranti, attività per famiglie. Info: www.cuneoilluminata.eu





A Valdieri questa domenica, presso la Colonia Albese in via Marconi, 2 è in programma la V° edizione di “Aspettando il Natale con gli gnomi della Valle Gesso”. Si potrà ammirare un angolo di pura magia dove gli esseri magici che abitano i boschi della Valle Gesso faranno divertire i bimbi con i loro giochi nella GnomoPark. Nel villaggio degli gnomi sarà possibile trovare il mercato con vari prodotti artigianali tipici e gli gnomi dello GnomoPark. Si potrà inoltre pranzare nel villaggio dalle 12.00 alle 14.00. Info: www.comune.valdieri.cn.it





A Bagnolo per oggi, domenica 12 dicembre, è previsto il consueto evento “Natale col Cuore”: la giornata si aprirà alle 9 con i mercatini della solidarietà in piazza San Pietro e con la consegna delle letterine nel magico villaggio di Babbo Natale; dalle 14,30 si svolgeranno delle attività di animazione per i bambini a cura del “Gruppo Smile” e a seguire si terranno i giochi natalizi in musica e il bowling con Babbo Natale. Ci saranno anche un’esibizione del gruppo delle ragazze di Hip Hop e i bambini canteranno in coro brani natalizi. Dalle 15,30 ci sarà la presentazione dei dolci natalizi e alle 16 si potrà gustare la merenda nel punto ristoro con frittelle, tè e Vin Brulé. Info: www.comune.bagnolo.cn.it





A Savigliano proseguono gli appuntamenti dell’Incantevole Natale.

Oggi, domenica 12 dicembre, piazza Santarosa si trasformerà in un luogo da fiaba con le «Botteghe delle meraviglie». In piazza, illuminata dalle splendide luminarie natalizie e da alberi di Natale realizzati con materiale di recupero, i visitatori potranno acquistare i regali da mettere sotto l’albero. Ampia la scelta: dai prodotti enogastronomici alla bigiotteria artigianale, creazioni uniche, giochi, arredo casa, oggettistica in ceramica e tanto altro ancora. Dalle 9,30 alle 19,30 la vicina piazza Turletti sarà animata dalla presenza del «Laboratorio degli elfi», una magica costruzione esagonale che accoglierà grandi e piccini per vivere la magia del Natale con i laboratori creativi. Non mancheranno le attività per gli adulti. Tutti i laboratori sono liberi, consigliata la prenotazione. Dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30 sarà possibile consegnare a Babbo Natale la classica letterina con la lista dei desideri e scattare una foto con lui. La musica natalizia farà da sottofondo a tutta la manifestazione. Oggi alle 11 il centro storico sarà animato dalla sfilata del complesso bandistico «Città di Savigliano». Programma completo e info: www.entemanifestazioni.com





A Racconigi questa domenica proseguono gli eventi natalizi per le vie e le piazze del centro. Attrazione della giornata sarà il trenino lillipuzziano, che trasporterà grandi e piccini

dalle 11 alle 18 con partenza ed arrivo in piazza Roma. Il percorso dell’attrazione

sarà: piazza Roma, via Morosini, piazza Castello, corso Principe di Piemonte, via Ormesano, via Levis, via Ospedale, via Santa Maria, via Cesare Billia e via San Giovanni, per tornare in piazza Roma. Nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di donare giocattoli ad una associazione e in piazza Burzio sarà distribuita cioccolata calda e alle 16, presso la biblioteca è in programma un “Pomeriggio di favole e musica”. Alle ore 17, nella chiesa di San Domenico, è in programma il concerto di Natale della corale polifonica Le Verne e dalle 14 alle 18, sarà possibile visitare il Museo Parrocchiale presso la chiesa di San Giovanni Battista.

Info e programma completo: www.comune.racconigi.cn.it





A Ceva proseguono i festeggiamenti per il Natale. Oggi, domenica 12 dicembre, nel centro storico dalle 15,30 “Corri con-tro Babbo Natale”. Alle 16 in piazza Vittorio Emanuele ci sarà “Momenti danzati”, esibizione della scuola di danza Doppie Punte. E sempre alle 16 in piazza del Comune distribuzione di caldarroste. Corri con‐tro Babbo Natale”, simpatica corsa‐passeggiata in costume, si terrà per le vie del centro della città. Alle 14.30 le iscrizioni e alle 15.30 inizierà la gara. All’arrivo i partecipanti troveranno una appetitosa merenda a base di cioccolata calda, vin brulè, crostata e panettone. Durante la manifestazione saranno inoltre presenti Truccabimbi, musica con Dj Nicolo, Baby dancing e mezzi americani a disposizione per le foto.

Info e calendario del dicembre cebano: www.comune.ceva.cn.it





Mondovì si accende in vista del Natale. L’associazione “La Funicolare” prevede un calendario di

intrattenimenti e sorprese in vista del periodo di fine anno. Prosegue il successo della pista di ghiaccio in piazza Cesare Battisti. Oggi, domenica 12 dicembre, alle 15, in via Sant’Agostino, 13 ci sarà “Natalenti”, i laboratori dei ragazzi di “A più mani”. A Piazza Maggiore prosegue lo spettacolo del “mapping” sulle facciate dei palazzi storici. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi





Ad Entracque in via Barale, sarà possibile visitare il presepe allestito dal gruppo “Amici del presepe”. Il presepe presenta, oltre alla Natività, uno spaccato della vita di un tempo e degli

antichi mestieri scandito dalle varie fasi del giorno, dall’alba al tramonto, e con le diverse

condizioni atmosferiche. Il tutto con artistiche statue della tradizione napoletana e

statuine meccaniche. Apertura al pubblico, con ingresso contingentato e nel rispetto delle

normative anti Covid, anche oggi, domenica 12, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Info: www.presepiingranda.it/presepi/entracque





Oggi, domenica 12 dicembre, alle 16, Bagnasco inaugurerà la sua “Via dei Presepi” in via Fossato, dove sono collocati oltre un centinaio di presepi artigianali, realizzati con diversi materiali e forme, all’interno di anfore, sopra a davanzali, nelle cantine, a sbalzo e dentro il rio Fossato, tutti illuminati. Tra le novità: il presepe della parrocchia di santa Margherita, un presepe luminoso in grotta e nuove sagome luminose, a misura d’uomo. Oltre ai presepi, via Fossato sarà abbellita e impreziosita da speciali luminarie artigianali realizzate per l’evento, che risulteranno

di grande effetto. Info: www.facebook.com/presepebagnasco





Musica, spettacoli e cultura





A Cherasco oggi nuovo pomeriggio con la rassegna Cine food, curata da Slow food. Questa volta saranno coinvolti anche i più piccoli con un laboratorio sull’argilla presso la sede dell’associazione Il sorriso (ore 16.30). Alla stessa ora i più grandi verranno accolti al cinema con la consueta merenda a chilometro zero, cui seguirà un incontro sul tema “La rigenerazione del suolo” con Stefano Vegetabile, coordinatore del progetto agricolo Nuove rotte. Al termine proiezione del film Kiss the ground-Bacia la terra di Josh e Rebecca Tickell.

Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

Sempre a Cherasco la grande musica classica sarà la protagonista del fine settimana con la rassegna Uto Ughi per i giovani da “La Sanità Sconosciuta”. Oggi alle ore 21 presso il Santuario Nostra Signora del Popolo è in programma il Concerto per Pianoforte e Tromboni “Aroma pieno”. Info e prenotazioni: www.associazionetoscanini.it

A Cherasco, passeggiando lungo i viali napoleonici, nascosti nei grossi tronchi ultracentenari dei platani si troveranno in mostra dei piccoli presepi natalizi.





A Savigliano oggi, domenica 12 dicembre, alle 18 sarà il Salone d'onore del Palazzo Taffini d’Acceglio di Savigliano ad ospitare il concerto lirico “In-canto” organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio. Saranno interpreti i giovani musicisti dell’Ensemble vocale Teresa Bellòc: Chen Yujia, Francesca Idini e Li Lingtong soprani, Martina Baroni mezzosoprano, Wei Liang tenore, Elia Colombotto baritono e Edoardo Momo pianoforte. Musiche di Vivaldi, Frank, Verdi, Mendelssohn, Cherubini, Chopin, Lehar, Mozart e musiche della tradizione natalizia. Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti). Informazioni approfondite sul sito www.fergusio.it e sulla pagina fb.





Fino ad oggi, Cavallermaggiore sarà la capitale dell’editoria locale, con un susseguirsi

di incontri, eventi, editori in bancarella e autori che potranno soddisfare anche i lettori

più esigenti. All’interno della Fiera dell’Editoria si può trovare l’area espositivo-fieristica che ospita una selezione di venti editori, un’area incontri e presentazioni, in cui si alternano fino a domenica importanti firme di carattere locale e nazionale e una parte dedicata alle scuole che coinvolge centinaia di studenti. Nella due giorni tanti gli ospiti che si alterneranno in fiera: Viviana Albanese, Marco Andrea Zambelli, Valerio Carlo Lovera, Ilaria Salzotto e, per i più piccoli, Geronimo Stilton «in pelliccia e baffi». Info e programma: https://comune.cavallermaggiore.cn.it





Lo storico Palazzo Vescovile di Alba aprirà in esclusiva le sue porte per accogliere i visitatori nelle sale del piano nobile, con le sue stanze di rappresentanza, la quadreria e la cappella vescovile, uno spazio barocco completamente affrescato su commissione del vescovo Mons. Francesco Vasco. L’appuntamento è oggi, domenica 12 dicembre, con due turni ore 15.30 e 16.30. I posti solo limitati. Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/museo.alba





A Peveragno la banda musicale peveragnese diretta dal maestro Armando Deangelis presenterà

oggi, domenica 12 dicembre, a partire dalle 16.30, nella parrocchiale di San Lorenzo, il tradizionale concerto di Natale. In programma brani originali per banda, colonne sonore, pezzi

di musica classica e melodie appartenenti alla tradizione natalizia europea. È necessario il green pass. I posti saranno assegnati fino ad esaurimento.

Info: www.comune.peveragno.cn.it/concerto-di-natale-banda-musicale-di-peveragno





Al Teatro Toselli di Cuneo, il gruppo “4Sangiu”, vestirà i panni del “Piccolo Principe” questa domenica alle 21, in collaborazione con l’associazione “Voglia di crescere” di Busca. Scopo della serata sarà la raccolta fondi per l’acquisto di un video laringoscopio e di un monitor per endoscopia a favore della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Santa Croce. Lo spettacolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI è tratto dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, rivisitato in chiave moderna. L’ingresso è gratuito con obbligo del “super green pass”. Info e locandina con contatti per prenotazioni: www.facebook.com/4sangiu-183087051901661/





A Montà oggi la compagnia teatrale dell’Angelo Azzurro e il gruppo musicale “Cotin e Ghete” andranno in scena nella chiesa della Vecchia Parrocchiale, dalle 16, con lo spettacolo teatrale dialettale “La Favola di Gelindo”. Ingresso libero. Nel fine settimana ci sarà la “fattoria di Natale” con gli animali da stalla in piazza Vittorio Veneto. Negozi aperti tutto il

giorno. Info e locandina: www.facebook.com/EcomuseoRocche





Anche Santo Stefano Belbo si prepara al Natale con una serie di appuntamenti. Si comincerà

oggi, domenica 12 dicembre, con le bancarelle natalizie in centro; alle 15, sulla scalinata

della fondazione Cesare Pavese, in piazza Luigi Ciriotti, si terrà il concerto del Rejoicing

gospel choir; l’Amministrazione comunale offrirà cioccolata calda.

Info: www.santostefanobelbo.it





Questa domenica avrà luogo la prima apertura straordinaria del castello di Casotto dalle 10.30 alle 16.30. Per visitare la residenza di caccia sabauda occorre essere muniti di green pass

e prenotazione obbligatoria. Info: https://comune.garessio.cn.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/castello-di-casotto





Il Castello di Manta nei prossimi fine settimana prima di fine anno propone visite guidate speciali incentrate sul Natale. Anche questa domenica, alle 11.30 e alle 15.30, si potrà scoprire

un percorso dalla Chiesa di Santa Maria del Rosario alle sale affrescate, dove si racconteranno le

tradizioni e le pratiche più diffuse legate ai simboli natalizi: dalla corona dell’Avvento all’albero

addobbato, dal Presepe alle ghirlande, dall’agrifoglio al vischio. Nella Sala delle Grottesche è stato allestito l’albero di Natale e nel Castello si potrà vedere anche un presepe.