Luigi Garassino eletto Segretario del Partito Democratico del Circolo di Alba

Nel Congresso del Partito Democratico del 11 dicembre 2021, svoltosi in Sala Riolfo ad Alba, è stato eletto il nuovo Coordinatore di Circolo cittadino (segretario), Luigi Garassino che succede a William Revello.

“Ho accettato l'incarico di coordinatore del circolo del Partito Democratico di Alba - Roddi con spirito di servizio – afferma Gigi Garassino – essendo ben cosciente delle difficoltà che caratterizzano l'azione politica nel nostro tempo, anche in relazione al protrarsi della pandemia.

Il dibattito, intenso e appassionato, che si è sviluppato nell'assemblea congressuale, pur evidenziando i limiti che segnano la vita del nostro Circolo, ha messo in risalto la ricchezza di idee, di proposte e di energie che i militanti mettono a disposizione del partito. Ora ci attende un duro lavoro, l'obiettivo è confermare e rafforzare il ruolo del Partito Democratico sulla scena politica albese individuando sempre nuovi spazi di ascolto e di confronto con i cittadini.

Ci impegneremo per sottoporre agli albesi un progetto di governo per il cambiamento incentrato sui diritti sociali e civili, sull'innovazione e la sostenibilità ambientale.

Esprimo un caloroso ringraziamento al coordinatore uscente William Revello e alla sua segreteria per l'impegno profuso in un periodo così difficile”.

Il Congresso è stato anche il momento per votare il segretario provinciale del Partito, in un percorso che si è sviluppato nei vari circoli della provincia tra il 22 novembre e il 12 dicembre. E’ intervenuto direttamente il candidato, Mauro Calderoni, il 48enne Sindaco di Saluzzo.

“Immagino un PD che sia al centro della politica provinciale – sostiene Mauro Calderoni – Un PD che trovi più forza nelle diversità perché per la mia esperienza la differenza di opinioni è un valore, a patto che sappiamo trarne sintesi.

Un PD che discuta dei temi che interessano i nostri concittadini e soprattutto che prenda posizione (sanità, trasporti, acqua, rifiuti, infrastrutture, scuole, progetti europei, politiche sociali, integrazione di nuovi cittadini, lavoro che nella Granda non manca ma non è tutto di qualità - penso agli stagionali del settore primario su cui lavoriamo da anni - ed infine di modello di sviluppo).

Vorrei contribuire a riproporre con determinazione quel partito organizzato che mette a disposizione di altri gruppi e associazioni la propria esperienza come nelle città dove non siamo culturalmente maggioranza, ma riusciamo ad ottenere il consenso per governare grazie a impegno, capacità e senso di responsabilità”.