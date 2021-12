Calcio Serie D - Alfiero e Vuthaj piegano il Fossano, la capolista Novara vince 3-0

Il Fossano si arrende alla capolista Novara che espugna il "Pochissimo" per 3-0 grazie ai gol dei suoi attaccanti.

Reti d'autore quelle che decidono l'incontro, firmate da Vincenzo Alfiero (ex di giornata e da poco arrivato da Bra) e Vuthaj, implacabile bomber alla 18^ e 19^ rete in campionato. I blues lottano alla pari almeno per metà partita ma lo sforzo non produce punti utili alla causa salvezza.

LA CRONACA

Ottimo avvio dei ragazzi di Viassi, ficcanti nelle ripartenze e lucidi nel palleggio. Al 5' un diagonale di Menabò viene rspinto da Desjardins, Di Savatore non è lesto nel ribattere subito a rete e l'azione sfuma. Il Novara risponde con Gonzalez, servito da Di Masi: di poco a lato la sua botta di prima intenzione. Alfiero e Vuthaj si cercano: al 17' provvidenziale l'intervento in scivolata di Bellocchio che mette in corner un cross insidioso del grande ex, anticipando il capocannoniere del girone. Ancora Fossano al 20'. Menabò fa sponda per Galvagno che va al tiro, il portiere si rifugia in angolo. La capolista alza il baricentro ed inizia a macinare gioco sbattendo sistematicamente, però, sul muro eretto dalla difesa blues. Il fortino viene espugnato al 41'. Amoabeng crossa da sinistra, Alfiero è implacabile da sottomisura ed infila Chiavassa: 0-1. Squadre a riposo con gli ospiti in vantaggio grazie al più classico dei gol dell'ex.

La ripresa inizia con qualche minuto di ritardo a causa dell'infortunio del primo assistente Maurizio Patruno: due dirigenti delle squadre (uno per parte, Calamari per il Fossano) diventano gli assistenti del direttore di gara. La partita resta aperta: i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un intervento dubbio su Adorni, fermato al momento di calciare in porta. Doppio cambio di Marchionni al 65': Tentoni e Laaribi rilevano Di Munno e Alfiero. Viassi risponde con Scarafia per Fogliarino. Ospiti vicini al 2-0 al 70'. Chiavassa è provvidenziale con un doppo intervento, prima su Vuthaj poi su Laaribi. Il portiere classe 2003 si deve arrendere al 76'. Vuthaj buca la difesa avversaria e si invola verso la porta. Precisa la conclusione che vale il 2-0. C' ancora tempo per un palo di Vuthaj, al termina di un'azione di contropiede e per il tris, firmato ancora dal numero 9 per il 3-0 finale. Novara al terzo successo esterno, Fossano KO in casa dopo due vittorie di fila.

TABELLINO

Fossano (3-5-2): Chiavassa, Bellocchio, Scotto, Giraudo (70' Della Valle); Adorni, Fogliarino (68' Scarafia), Rosano (82' G.Di Salvatore), Galvagno, Specchia; Menabò, Di Salvatore. A disp: Fazio, Utieyin, Moreo, Brero, Coulibaly, Giobergia. All Viassi



Novara (3-4-1-2): Desjardins, Bonaccorsi (25' Benassi), Bergamelli, Amoabeng; Paglino (80' Capone), Di Munno (65' Tentoni), Vaccari, Di Masi; Gonzalez (89' Bortoletti); Vuthaj, Alfiero (65' Laaribi). A disp: Taliento, Vimercati, Pereira, Muhaxheri. All Marchionni

Gol: Alfiero 41', Vuthaj 76', 93' Vuthaj

Ammoniti: Bonaccorsi, Menabò, Adorni, Laaribi

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari, assistenti Maurizio Patruno di Bari e Mauro De Palma di Molfetta