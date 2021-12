Il Cuneo Volley Ambassador Saluzzo Monviso 2024

Con estremo orgoglio ed entusiasmo il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo annuncia il suo ruolo di Ambassador Saluzzo Monviso 2024, diventando così testimonial della candidatura di Saluzzo e delle Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura, unica città candidata della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Il Cuneo Volley dedicherà all’iniziativa il Match Day del 19 dicembre, che si terrà al Palasport di Cuneo in occasione della 12^ ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A2 maschile ed invitati speciali saranno gli studenti delle scuole saluzzesi.

A rendere ancor più eccezionale l’evento, per tutti coloro che parteciperanno, la presenza di Carni Dock che omaggerà ognuno con una shop bag, di BioEnergyFood che distribuirà dei gel energetici e Albertengo panettoni che regalerà 3.000 mini panettoncini; svolgendosi a pochi giorni da Natale queste collaborazioni doneranno un’atmosfera speciale sugli spalti del palazzetto.

Essere ambasciatori di questo progetto che ambisce ad un riconoscimento così importante per il territorio è frutto del percorso aziendale del Cuneo Volley che continua a creare nuove sinergie e intrecciare legami forti nel tessuto cuneese. Saluzzo Monviso 2024 ha intrapreso un anno fa un percorso di candidatura durante il quale ha costruito il dossier presentato al Ministero della Cultura Una montagna di futuro, risultato di un processo collettivo di ascolto e condivisione che ha coinvolto tutto il territorio.

«Abbiamo accettato con piacere la proposta del Cuneo Volley di essere testimonial della candidatura - sottolinea Mauro Calderoni, Sindaco di Saluzzo - Il clima che si respira intorno a Saluzzo Monviso 2024 è entusiasmante. Stiamo ricevendo le disponibilità di molte realtà che vogliono raccontare il dossier e le idee che raccoglie. La pallavolo è uno sport di squadra tra i più appassionanti, siamo felici che un’eccellenza della nostra Regione come Il Cuneo Volley abbia scelto di sostenere il progetto e diventarne ambasciatore».

«Essere ambasciatori di una così importante candidatura è per noi un onore e una dimostrazione di stima per quanto dimostrato finora come Club, come Squadra e come Azienda. “Saluzzo Monviso 2024” è un obiettivo ambizioso e noi siamo pronti a sostenerlo unendo le forze sul territorio, proprio come si fa in campo, da squadra» - Gabriele Costamagna, vicepresidente esecutivo del Cuneo Volley.« Felici di dare il nostro piccolo contributo per sostenere le iniziative della candidatura di Saluzzo Monviso 2024: lavoriamo tutti insieme per trasformare un'opportunità in un sogno realizzato» - Livia e Massimo Albertengo, titolari della storica azienda di Torre San Giorgio. «Siamo molto felici di sostenere Saluzzo come capitale italiana della Cultura 2024, unica città del Piemonte candidata, consci del fatto che questo riconoscimento porterebbe al nostro territorio un grande ritorno d’immagine, estremamente importante anche per l’economia» - Luca Allasia, Co-titolare della Carni Dock di Lagnasco. «Con orgoglio prendiamo parte a questa iniziativa per sostenere insieme al Cuneo Volley, la candidatura di Saluzzo e le Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura 2024. Un territorio che sicuramente sa coniugare cultura e sport verso un futuro in cui la condivisione di questi valori sarà sempre più importante» - Dimitri Miolano, project manager di Bio Energy Food.